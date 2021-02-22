Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака: кому последняя неделя зимы сулит большие перемены

Овен

У Овнов на этой неделе предоставится шанс прокачать свои коммуникативные навыки, обзавестись полезными связями и пробиться на пару-тройку ступеней по карьерной лестнице. Но! Срочно необходимо научиться пользоваться такими словами как "нет" и "стоп", иначе легко попасть в зависимость от подателя благ и из человека инициативного перейти в разряд подневольного. Едва ли вас устроит пиррова победа, дорогие Овны!

Телец

Тельцам эта неделя может подкинуть отмычку от "сундука со скелетами" или роль свидетеля некого конфиденциального разговора. Постарайтесь свалившимися на голову тайнами распорядиться с умом! Для получения информации период хорош, а вот для распоряжения ею, увы, не очень - поспешив, легко можно попасть в неприятную историю. Так не лучше ли молчание попытаться чуть позже обернуть в золото?

Близнецы

Близнецы на этой неделе могут смело приступать к "генеральной уборке" и без сожаления "выметать" из своей жизни неугодных людей, которые тянут назад или во все тяжкие; избавляться от вредных привычек и хлама - будь то в своей голове, будь то дома. Совсем скоро вас, дорогие Близнецы, может затянуть в круговорот событий, обсуждений и планов. И ясная голова, надежные союзники придутся как нельзя кстати!

Рак

Раков на этой неделе могут увлечь мистика и тонкие материи. С одной стороны, здорово, что возник интерес к духовному росту; с другой, - легко нарваться на лже-гуру и стать жертвой циничных манипуляций. В общем, дорогие Раки, постарайтесь не утратить чувство реальности и не ленитесь "разбирать по слогам" даже самые сладкоголосые речи. А еще лучше - переключите все внимание на работу и вспомните о взятых на себя обязательствах. Помедитировать или почитать Коэльо можно и в уик-энд.

Лев

Трон под Львами на этой неделе может пошатнуться! Однако не пугайтесь, это нормально в переходном состоянии, когда и на месте усидеть сложно, и назад пятиться неудобно, а двигаться вперед - страшно. Попробуйте изменить свое отношение к проблеме, "перетнряхнуть" в голове весь накопленный негативный опыт, провести аналогии с днем сегодняшним, выход из тупика не заставит себя ждать! Ментальный тренинг, дорогие Львы, никому не вредит!

Дева

Девы на этой неделе рискуют оказаться во власти сил, которые дестабилизируют привычные процессы и вынудят возвращаться к решению одних и тех же задач. Если кто-то из прошлого, отправленный вами "в отставку", решит настойчиво напомнить о себе, возможно стоит выяснить отношения до конца? В любом случае, проблемные "хвосты" придется подбирать. И делать это желательно без эмоций, с холодным сердцем, чтобы вы избавились от проблемы, а не проблема вас!

Весы

У Весов на этой неделе есть шанс добиться моральной сатисфакции над человеком, который любил вас "срезать" на полуслове, "подрезать крылья" и не упускал случая доказать свое превосходство над вами. Пора дать отпор манипулятору, взрастившему в вас комплекс неполноценности и рискнуть перейти к самостоятельным действиям, дорогие Весы. В самостоятельном плавании вас ждет успех!

Скорпион

Скорпионы на этой неделе окажутся вне "игрового поля". Вероятно вы грубо нарушили правила, и "команда" решила сыграть без вас. А возможно, вы просто устали и лучше в эти дни отсидеться на "скамейке запасных"? В любом случае, дорогие Скорпионы, сейчас не время проявлять активность - внимание рассеянно, ресурсы на нуле и легко можно проиграть. Отложите реванш на весну.

Стрелец

Стрельцам, похоже, на этой неделе улыбнется удача, и они получат шанс реализовать свои давние планы. Дорогие Стрельцы, вы готовы к периоду больших завоеваний? Дерзайте! Противники сейчас не в лучшей форме и легко могут уступить пальму первенства! А вот личную жизнь придется отложить до весны и направить все силы на социальное продвижение. Действительно любящие люди поймут, что вы на пороге больших перемен, и пока вы будете завоевывать "олимп", подстрахуют тылы.

Козерог

В руках у Козерогов на этой неделе появится волшебный ключ к любой сфере, в которой они решат преуспеть! Постарайтесь не отказываться от помощи, дорогие Козероги, и правильно рассчитать, куда направить свою, бьющую ключом, энергию. Это позволит в кратчайшие сроки добиться результатов, на которые раньше ушли бы месяца кропотливого монотонного труда.

Водолей

Дорогие Водолеи, если на неделе вам предложат отправиться в вояж в служебную командировку, не ленитесь! Эта поездка может принести не только свежие эмоции, но и полезные связи, и звонкую монету или приятно хрустящую купюру в ваш кошель! Для деловых Водолеев самое время искать инвесторов и расширять бизнес-сферу. Увы, для этого придется пожертвовать романтичным настроением и любимым уютным диваном!

Рыбы

Рыбы на этой неделе могут оказаться в "мутной воде", попасться на язык сплетникам или угодить под жернова проверок: начиная от благоверных и друзей и заканчивая контролирующими органами! Если возможности переждать неразбериху в какой-то тихой гавани нет, срочно проверьте состояние своих дел, документацию и очистите свой "водоем" от неблагонадежных людей. В общем, будьте начеку, дорогие Рыбы, и берегите репутацию!