Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку: кому останній тиждень зими обіцяє великі зміни

Овен

У Овнів на цьому тижні випаде шанс прокачати свої комунікативні навички, обзавестися корисними зв'язками і пробитися на пару-трійку ступенів кар'єрними сходами. Але! Терміново необхідно навчитися користуватися такими словами як "ні" і "стоп", інакше легко потрапити в залежність від подавця благ і людини ініціативної перейти в розряд підневільної. Навряд чи вас влаштує піррова перемога, дорогі Овни!

Телець

Тельцям цей тиждень може підкинути відмичку від "скрині зі скелетами" або роль свідка конфіденційної розмови. Постарайтеся впавшими на голову таємницями розпорядитися з розумом! Для отримання інформації період гарний, а от для розпорядження нею, на жаль, не дуже - поспішивши, легко можна потрапити в неприємну історію. Чи не краще мовчання спробувати трохи пізніше обернути на золото?

Близнюки

Близнюки на цьому тижні можуть сміливо приступати до "генерального прибирання" і без жалю "вимітати" зі свого життя неугодних людей, які тягнуть назад або у всі тяжкі; позбавлятися від шкідливих звичок і мотлоху - чи то в своїй голові, чи то вдома. Зовсім скоро вас, дорогі Близнюки, може затягнути у вир подій, обговорень і планів. І ясна голова, надійні союзники будуть як не можна до речі!

Рак

Раків на цьому тижні можуть захопити містика і тонкі матерії. З одного боку, добре, що виник інтерес до духовного зростання; з іншого, - легко нарватися на лже-гуру і стати жертвою цинічних маніпуляцій. Загалом, дорогі Раки, постарайтеся не втратити почуття реальності і не лінуйтеся "розбирати по складах" навіть найбільш солодкоголосі речі. А ще краще - перемикніть увагу на роботу і згадайте про взяті на себе зобов'язання. Помедитувати або почитати Коельо можна і в уїк-енд.

Лев

Трон під Левами на цьому тижні може похитнутися! Однак не лякайтеся, це нормально в перехідному стані, коли і на місці всидіти складно, і тому задкувати незручно, а рухатися вперед - страшно. Спробуйте змінити своє ставлення до проблеми, "перетряхнути" в голові весь накопичений негативний досвід, провести аналогії з днем сьогоднішнім, вихід з глухого кута не змусить себе чекати! Ментальний тренінг, дорогі Леви, нікому не шкодить!

Діва

Діви на цьому тижні ризикують опинитися у владі сил, які дестабілізують звичні процеси і змусять повертатися до вирішення одних і тих же завдань Якщо хтось з минулого, відправлений вами "у відставку", вирішить наполегливо нагадати про себе, можливо варто з'ясувати стосунки до кінця? У будь-якому випадку, проблемні "хвости" доведеться підбирати. І робити це бажано без емоцій, з холодним серцем, щоб ви позбулися проблеми, а не проблема вас!

Терези

У Терезів на цьому тижні є шанс домогтися моральної сатисфакції над людиною, яка любила вас "зрізати" на півслові, "підрізати крила" і не пропускала нагоди довести свою перевагу над вами. Час дати відсіч маніпулятору, що зростив у вас комплекс неповноцінності і ризикнути перейти до самостійних дій, дорогі Терези. У самостійному плаванні вас чекає успіх!

Скорпіон

Скорпіони на цьому тижні опиняться поза "ігрового поля". Ймовірно, ви грубо порушили правила, і "команда" вирішила зіграти без вас. А можливо, ви просто втомилися і краще в ці дні відсидітися на "лаві запасних"? У будь-якому разі, дорогі Скорпіони, зараз не час проявляти активність - увага розсіяна, ресурси на нулі і легко можна програти. Відкладіть реванш на весну.

Стрілець

Стрільцям, схоже, на цьому тижні усміхнеться удача, і вони отримають шанс реалізувати свої давні плани. Дорогі Стрільці, ви готові до періоду великих завоювань? Дерзайте! Противники зараз не в кращій формі і легко можуть поступитися пальмою першості! А ось особисте життя доведеться відкласти до весни і направити всі сили на соціальне просування. Дійсно кохані люди зрозуміють, що ви на порозі великих змін, і поки ви будете завойовувати "олімп", підстрахують тили.

Козеріг

В руках у Козерогів на цьому тижні з'явиться чарівний ключ до будь-якої сфери, в якій вони вирішать досягти успіху! Постарайтеся не відмовлятися від допомоги, дорогі Козероги, і правильно розрахувати, куди направити свою енергію. Це дозволить в найкоротші терміни добитися результатів, на які раніше пішли б місяці копіткої монотонної праці.

Водолій

Дорогі Водолії, якщо на тижні вам запропонують вирушити в вояж в службове відрядження, не лінуйтеся! Ця поїздка може принести не тільки свіжі емоції, але і корисні зв'язки, і дзвінку монету або приємно хрустку купюру в ваш гаманець! Для ділових Водоліїв саме час шукати інвесторів і розширювати бізнес-сферу. На жаль, для цього доведеться пожертвувати романтичним настроєм і улюбленим затишним диваном!

Риби

Риби на цьому тижні можуть опинитися в "каламутній воді", попастися на язик пліткарям або потрапити під жорна перевірок: починаючи від благовірних та друзів і закінчуючи контролюючими органами! Якщо можливості перечекати плутанину в якійсь тихій гавані немає, терміново перевірте стан своїх справ, документацію і очистіть свою "водойму" від неблагонадійних людей. Загалом, будьте напоготові, дорогі Риби, і бережіть репутацію!