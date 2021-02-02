Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака: кому неделя сулит большие успехи и перемены

Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака расскажет кому текущая неделя - до 7 февраля включительно, принесет немалые успехи в бизнесе, отношениях, работе. Впрочем, некоторым представителям зодиакального круга таропрогноз сулит не самые легкие времена.

Прогнозом с Lite поделилась известный украинский таролог Виктория Павлюченко (Море Тетис).

Овен - Эваз. Овнов ждут благоприятные перемены и шанс сдвинуть с мертвой точки давно пробуксовывающее дело. Одиночному забегу желательно предпочесть работу в упряжке - партнерские проекты пойдут на ура!

Телец - Совело. Тельцы легко обретут ориентиры и сумеют, наконец, найти выход из тумана неопределенности. Тем паче ожидается прилив жизненных сил и оттепель в отношениях.

Близнецы - Феу. Близнецы могут выйти на совершенно новый уровень отношений, увеличить свое благосостояние и обзавестись полезными связями. Особенно удачными окажутся операции с недвижимостью.

Рак - Гебо. У Раков на авансцену выходит сфера партнерских отношений. Совместными усилиями получится даже горы свернуть. Кстати, если вы пока одиноки, неделя обязательно сведет вас с надежным союзником!

Лев - Урус. У Львов намечается неделя новых начинаний и перемен: старое отмирает и зарождается качественно новое. Так что, не пытайтесь реанимировать то, что уже отжило свое. Приберегите силы для предстоящего рывка!

Дева - Йеран. Девы, несмотря на одолевающие вас сомнения, продолжайте идти вперед - вас ждет успех. Главное - не торопите события и не используйте сырых идей, дайте им и себе время вызреть!

Весы - Райдо. Весов ожидает динамичная неделя, только вот от перемены мест слагаемых сумма едва ли изменится. Для прогресса в делах придется коренным образом сменить подход и методы достижения целей.

Скорпион - Вуньо. Для Скорпионов неделя ожидается комфортной, удачной для реализации желаний, приема гостей и получения приятных известий. Главное - не утонуть в омуте наслаждений и раньше времени не улечься на лаврах.

Стрелец - Кенас. Стрельцам неделя придаст уверенности в собственных силах, сделает их более восприимчивыми. Самое время "выйти из сумрака", проявить инициативу или смело заявить о себе миру!

Козерог - Наудис. Козерогам на этой неделе рекомендуется потуже затянуть пояса и включить "энергосберегающий режим". Распознать проблему - значит уже наполовину решить ее!

Водолей - Берканан. Водолеи, бойтесь своих желаний: неделя способствует "росту" любых ваших - и плохих, и хороших - мыслеформ. Что "зачнете" в эти семь дней вы, зависит от вас!

Рыбы - Маннас. Рыбы на этой неделе обладают повышенным магнетизмом и легко могут привлечь внимание как к себе, так и к своим идеям; врагов превратить в союзников и точно ударить в цель!

Ранее украинский астролог Арина Артуровна предупредила про важнейшие события, которые нас ждут в феврале.

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