Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку: кому тиждень обіцяє великі успіхи і зміни

Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку розповість кому поточний тиждень - до 7 лютого включно, принесе чималі успіхи в бізнесі, стосунках, роботі. Втім, деяким представникам зодіакального кола таропрогноз обіцяє не найлегші часи.

Прогнозом з Lite поділилася відомий український таролог Вікторія Павлюченко (Море Тетіс).

Овен - Еваз. Овнів чекають сприятливі зміни і шанс зрушити з мертвої точки давно завмерлу справу. Одиночному забіжу бажано віддати перевагу роботу в упряжці - партнерські проекти підуть на ура!

Телець - Совело. Тельці легко знайдуть орієнтири і зуміють, нарешті, знайти вихід з туману невизначеності. Тим паче очікується приплив життєвих сил і відлига у відносинах.

Близнюки - Феу. Близнюки можуть вийти на абсолютно новий рівень відносин, збільшити свій добробут і обзавестися корисними зв'язками. Особливо вдалими виявляться операції з нерухомістю.

Рак - Гебо. У Раків на авансцену виходить сфера партнерських відносин. Спільними зусиллями вийде навіть гори звернути. До речі, якщо ви поки самотні, тиждень обов'язково зведе вас з надійним союзником!

Лев - Урус. У Левів намічається тиждень нових починань і змін: старе відмирає і зароджується якісно нове. Так що, не намагайтеся реанімувати те, що вже віджило своє. Прибережіть сили для майбутнього ривка!

Діва - Йеран. Діви, незважаючи на сумніви, продовжуйте йти вперед - вас чекає успіх. Головне - не квапте події і не використовуйте сирих ідей, дайте їм і собі час визріти!

Ваги - Райдо. Терезів чекає динамічнний тиждень, тільки от від зміни місць доданків сума навряд чи зміниться. Для прогресу в справах доведеться докорінно змінити підхід і методи досягнення цілей.

Скорпіон - Вуньо. Для Скорпіонів тиждень очікується комфортним, вдалим для реалізації бажань, прийому гостей та отримання приємних звісток. Головне - не потонути в болоті насолод і раніше часу не влягтися на лаврах.

Стрілець - Кенас. Стрільцям тиждень додасть впевненості у власних силах, зробить їх більш сприйнятливими. Саме час "вийти з тіні", проявити ініціативу або сміливо заявити про себе світу!

Козеріг - Наудіс. Козерогам на цьому тижні рекомендується тугіше затягнути пояси і включити "енергозберігаючий режим". Розпізнати проблему - значить наполовину вирішити її!

Водолій - Берканан. Водолії, бійтеся своїх бажань: тиждень сприяє "зростанню" будь-яких ваших - і поганих, і добрих - думок. Що "зачнете" у ці сім днів, залежить від вас!

Риби - Маннас. Риби на цьому тижні володіють підвищеним магнетизмом і легко можуть привернути увагу як до себе, так і до своїх ідей; ворогів перетворити на союзників і точно вдарити в ціль!

Раніше український астролог Аріна Артуровна попередила про найважливіші події, які нас чекають в лютому.

А ось Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яким пощастить до кінця тижня.