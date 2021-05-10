Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака: кому на этой неделе сильно повезет

Овен

На этой неделе Овны могут рассчитывать на хорошие результаты практически во всех жизненных сферах. Особенно, если успели подтянуть "хвосты", и они не станут путаться под ногами на пути к вашим целям! Благоприятна эта неделя для взаимодействия с государственными структурами - большинство ваших обращений получат "зеленый свет".

Телец

Не самая легкая неделя для Тельцов, но не настраивайтесь на волну пессимизма - у вас неплохие шансы получить прибыль и решить застарелые проблемы необычными способами. Не бойтесь выходить за рамки шаблонов, экспериментировать и берите инициативу в свои руки! На этой неделе инициатива едва ли окажется наказуема. Дерзайте!

Близнецы

Для Близнецов неделя обычная и ничем не выделяющаяся. И пока события развиваются на "нейтралке", вы можете позволить себе передохнуть, уделить больше времени общению с близкими и дорогими вам людьми или заняться практиками самопознания и самосовершенствования. Активность отложите до более подходящих времен.

Рак

На этой неделе Раки смело могут претворять в жизнь свои планы - большинство из них ждет весьма легкая и скорая реализация. Откажитесь от критиканства и разбавьте свои субъективные суждения свежими идеями, взглядами со стороны. Это позволит вам не только получить выгоду без особых усилий, но и лояльно настроенных союзников.

Лев

Неделя проиграется в максимально благоприятном аспекте для тех Львов, чье внимание не приковано исключительно к материальным ценностям. Денег всех вы все равно не заработаете, мир весь не покорите, поэтому смело можете заняться совершенствованием своего собственно мира и уделить, наконец, время семье и близким. Прагматизм и эгоизм сейчас неуместны.

Дева

Для Дев неделя может проиграться в меланхоличной тональности и окунуть с головой в деловой хаос. Во избежание негативных эмоциональных реакций и неприятных последствий постарайтесь адекватно распределить свои повседневные обязанности. Иначе рискуете надолго застрять под завалами хаотичных дел и подорвать здоровье!

Весы

Неделя в стиле Весов - полна противоречивыми событиями и диссонансом между желаниями и возможностями. Желательно переждать эти "качели" сведя свою социальную активность к минимуму и сместив акцент внимания на свой внутренний мир - столь необходимая вам точка баланса находится внутри вас, а не где-то снаружи.

Скорпион

Для Скорпионов эта неделя - период философских размышлений и осознания необходимости отказа от хаотичных рывков активности. Если не хотите весь май провести в режиме "то густо, то пусто", самое время взять паузу и распланировать свои действия на ближайший месяц. Особое внимание уделите вопросам семьи - "лодка любви" рискует дать течь, а "домашний очаг" - погаснуть.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе скучать не придется! Придется проявить мастерство эквилибристики, чтобы удержать равновесие между работой, семьей и своими творческими порывами. Прилив сил толкает горы свернуть, но старайтесь дозировать свою активность или чередовать ее с качественным отдыхом. Шансы успешно выполнить все поставленные задачи велики, но и риск выгореть немал!

Козерог

Козерогам на этой неделе противопоказано очаровываться, чтобы потом не пришлось переживать боль разочарования. Поэтому розовые очки убираем в футляр и берем курс на трезвый расчет! Пересмотрите представления о своем окружении, делах и посмотрите, наконец, правде в глаза - и о себе, и о людях. Сейчас подходящий период избавиться не только от вредных привычек, но и от токсичных людей.

Водолей

На этой неделе у Водолеев велик соблазн преуспеть во всем и сразу. Похвально. Но, увы, нереально - вся ваша активность едва ли принесет желаемый результат по причине непродуманных действий и непрозорливости. Используйте эти семь дней для тщательной вдумчивой подготовки, а не для рывка. И здраво оцените свои силы!

Рыбы

Рыбам неделя принесет ощущение гармонии с собой и миром, даже несмотря на изредка возникающие проблемы. Может обостриться потребность в независимости, что едва ли оценят окружающие и особенно близкие. Отнеситесь к их недовольству с пониманием, но держите курс на свои собственные желания - время побыть эгоистом.