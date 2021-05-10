Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку: кому на цьому тижні сильно пощастить

Овен

На цьому тижні Овни можуть розраховувати на хороші результати практично у всіх життєвих сферах. Особливо, якщо встигли підтягнути "хвости", і вони не стануть плутатися під ногами на шляху до ваших цілей! Сприятливий цей тиждень для взаємодії з державними структурами - більшість ваших звернень отримають "зелене світло".

Телець

Чи не найлегший тиждень для Тельців, але не налаштовуйтеся на хвилю песимізму - у вас непогані шанси отримати прибуток і вирішити застарілі проблеми незвичайними способами. Не бійтеся виходити за рамки шаблонів, експериментувати і беріть ініціативу у свої руки! Цього тижня ініціатива навряд чи виявиться караємою. Дерзайте!

Близнюки

Для Близнюків тиждень буде звичайним і нічим не примітним. І поки події розвиваються на" нейтралці", ви можете дозволити собі перепочити, приділити більше часу спілкуванню з близькими і дорогими вам людьми або зайнятися практиками самопізнання і самовдосконалення. Активність відкладіть до більш підходящих часів.

Рак

На цьому тижні Раки сміливо можуть втілювати в життя свої плани - більшість з них чекає вельми легка і швидка реалізація. Відмовтеся від критиканства і розбавте свої суб'єктивні судження свіжими ідеями, поглядами з боку. Це дозволить вам не тільки отримати вигоду без особливих зусиль, але і лояльно налаштованих союзників.

Лев

Тиждень програється в максимально сприятливому аспекті для тих Левів, чия увага не прикута виключно до матеріальних цінностей. Грошей всіх ви все одно не заробите, світ весь не підкорите, тому сміливо можете зайнятися вдосконаленням свого власне світу і приділити, нарешті, час сім'ї і близьким. Прагматизм і егоїзм зараз недоречні.

Діва

Для Дів тиждень може програтися в меланхолійній тональності і занурити з головою в діловий хаос. Щоб уникнути негативних емоційних реакцій і неприємних наслідків постарайтеся адекватно розподілити свої повсякденні обов'язки. Інакше ризикуєте надовго застрягти під завалами хаотичних справ і підірвати здоров'я!

Терези

Тиждень в стилі Терезів - сповнений суперечливими подіями і дисонансом між бажаннями і можливостями. Бажано перечекати ці "гойдалки" звівши свою соціальну активність до мінімуму і змістивши акцент уваги на свій внутрішній світ - така необхідна вам точка балансу знаходиться всередині вас, а не десь зовні.

Скорпіон

Для Скорпіонів цей тиждень - період філософських роздумів і усвідомлення необхідності відмови від хаотичних ривків активності. Якщо не хочете весь травень провести в режимі "то густо, то порожньо", саме час взяти паузу і розпланувати свої дії на найближчий місяць. Особливу увагу приділіть питанням сім'ї - "човен любові" ризикує протекти, а "домашнє вогнище" - згаснути.

Стрілець

Стрільцям цього тижня нудьгувати не доведеться! Доведеться проявити майстерність еквілібристики, щоб утримати рівновагу між роботою, сім'єю і своїми творчими поривами. Приплив сил штовхає гори звернути, але намагайтеся дозувати свою активність або чергувати її з якісним відпочинком. Шанси успішно виконати всі поставлені завдання великі, але і ризик вигоріти немалий!

Козеріг

Козерогам на цьому тижні протипоказано зачаровуватися, щоб потім не довелося переживати біль розчарування. Тому рожеві окуляри прибираємо в футляр і беремо курс на тверезий розрахунок! Перегляньте уявлення про своє оточення, справи і подивіться, нарешті, правді у вічі - і про себе, і про людей. Зараз відповідний період позбутися не тільки від шкідливих звичок, але і від токсичних людей.

Водолій

На цьому тижні у Водоліїв велика спокуса досягти успіху у всьому і відразу. Похвально. Але, на жаль, нереально - вся ваша активність навряд чи принесе бажаний результат через непродумані дії і непрозорість. Використовуйте ці сім днів для ретельної вдумливої підготовки, а не для ривка. І тверезо оцініть свої сили!

Риби

Рибам тиждень принесе відчуття гармонії з собою і світом, навіть незважаючи на зрідка виникаючі проблеми. Може загостритися потреба в незалежності, що навряд чи оцінять оточуючі і особливо близькі. Поставтеся до їх невдоволення з розумінням, але тримайте курс на свої власні бажання - час побути егоїстом.