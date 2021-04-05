Гороскоп Таро на неделю: кому очень повезет, а кого постигнут неудачи

Овен

Похоже, на этой неделе Овны будут заняты обустройством семейного гнездышка и разнообразными бытовыми хлопотами. Не удивляйтесь внезапно нагрянувшим гостям - в эти дни тепло и уют вашего домашнего очага манят окружающих. Кстати, посиделки с родней за чашкой крепкого горячего чая могут закончиться неожиданно возникшим желанием вложить деньги в недвижимость. Если вы давно мечтали о даче, возможно, стоит присмотреть варианты? Неделя пролетит незаметно, оставив приятное чувство удовлетворения и принесет успокоение вашей, вечно рвущейся в бой, душе.

Телец

Больше всего ярких впечатлений неделя принесет тем Тельцам, которые рискнут покинуть привычную зону комфорта или отправятся в краткосрочную поездку. Вам давно пора сменить обстановку и расширить круг своих знакомств. Ветер перемен поможет проявить ваши организаторские способности и сделает вас душой любой компании. Кстати, одиноких Тельцов в поездке может поджидать любовь, которая круто изменит привычный уклад жизни и заставит сиять вас изнутри! Амур-непоседа уже выбирает цель!

Близнецы

Если вы давно раздумывали над тем, а не сменить ли вам работу, эта неделя - прекрасное время, чтобы приступить к претворению планов в жизнь! Именно сейчас вам может представиться шанс для восхождения по карьерной лестнице и улучшения своего социального статуса. Дела сердечные тоже дадут о себе знать - высока вероятность служебного романа, который своей страстью способен захлестнуть с головой! Если вы "окольцованы", играйте с "огнем" осторожно - на смену краткосрочной эйфории весьма быстро может пожаловать глубокое разочарование и болезненный разрыв.

Рак

У Раков на этой неделе наступает полоса везения и оптимистичный настрой! Многие из вас легко найдут дополнительные источники дохода, либо получат вознаграждение за былые труды. Не лишним будет вспомнить и о должниках - в эти семь дней им будет проще исполнить свои долговые обязательства перед вами, не выпрашивая очередную отсрочку. И обязательно постарайтесь отыскать время на отдых в кругу родных и близких людей - это поможет быстрее забыть прежние неприятности и улучшить атмосферу в семье!

Лев

Для Львов неделя непростая - многим придется на время выбыть из игры и "почёсывая гриву" в одиночестве, задуматься о тщете всего сущего. Подобный экзистенциальный настрой не располагает к принятию судьбоносных решений, особенно, если речь идёт о любви! Заполнить душевный вакуум и обрести жизненный смысл помогут духовные практики, отдых в одиночестве на природе или чтение по-настоящему хороших умных книг. Поверьте, лучше сейчас отсидеться на "скамье запасных", нежели оказаться поверженным на первых минутах "матча".

Дева

На этой неделе Девы могут быть активны как никогда! Может возникнуть непреодолимое желание оторваться от порядком наскучившей рутины и привнести в свою жизнь новые яркие впечатления. Уровень адреналина в крови и тяга к экстриму способны затмить разум, и вы легко можете натворить дел! Имейте в виду, что неделя для вас травмоопасная, поэтому лучше направить свою фонтанирующую энергию в мирное русло! И, пожалуйста, прислушайтесь к друзьям - сейчас это ваши самые надёжные "тормоза". Кстати, в плане расходов тоже старайтесь не разгоняться - легко превысить личный лимит.

Весы

Покой на этой неделе Весам будет только сниться! Сейчас вам открываются весьма удачные возможности в профессиональной сфере - авторитет растет, как на дрожжах, да и руководство настроено благожелательно. Не упустите свой шанс подняться вверх по карьерной лестнице и не стесняйтесь задвигать на вторые роли нерасторопных и откровенно ленивых коллег! Тема отношений тоже будет держать в тонусе все семь дней - одинокие Весы могут метаться между поклонниками, а семейным придётся разрываться между карьерой и супружескими обязанностями. Зато, некогда скучать!

Скорпион

События недели привнесут в вашу жизнь волну новых впечатлений и ярких эмоций. Одиноких Скорпионов ждут приятные перемены - долгожданное примирение с близким человеком или обретение новой любви. Те, чьи сердца заняты, раскроют в себе и партнёре новые чувственные грани и, перефразируя Маркеса, превратят "любовное пекло в рай". Однако не забывайте о вещах более приземлённых - конец недели может окунуть вас в настоящий дедлайн, поэтому постарайтесь не откладывать дела на потом и совмещать романтическую эйфорию с трудовыми буднями.

Стрелец

На этой неделе многие Стрельцы примут важные решения, способные перевернуть привычный уклад жизни с ног на голову. Может измениться не только отношение к себе, но и к окружающим. Кстати, в эти семь дней полезно избавиться от балласта, который упорно тормозит ваше восхождение на "эверест"! Подобный ребрендинг способен отнять много сил, но, поверьте - эти перемены вам сейчас нужны, как никогда! Творческие Стрельцы на волне перемен способны совершить настоящий идейный прорыв в той сфере, которая когда-то никак им не поддавалась. Счастливые влюбленные станут ещё счастливее, а одинокие Стрельцы пока будут заняты обновлением устаревшей версии "Я".

Козерог

На этой неделе на авансцену может выйти тема взаимоотношений с любимым человеком, и вам предстоит совместно преодолеть "полосу препятствий". Дойдёте ли вы в до финиша, держась за руки, или врагами, зависит от вашего умения и готовности идти на компромисс. Пожалуй, пришло время расставить все точки над "i" в отношениях и избавиться от иллюзий, которыми вы окружили и себя, и своего партнёра. И, наконец, решить, у вас соревнования или любовь? В профессиональной сфере, увы, дела тоже могут идти "через пень колоду". Придётся запастись терпением и усиленно поработать над ошибками.

Водолей

Не удивляйтесь, если на этой неделе вас будет радовать даже рутинная деятельность - всё спорится, принося не только моральное удовлетворение, но и шанс получить хороший гонорар или ценное поощрение! Многие Водолеи решат вплотную заняться своим здоровьем, тем более, период для этого весьма подходящий. Особенно, если вы долгое время ходили с неуточненным диагнозом или бессовестно игнорировали крики о помощи вашего "Я". Здоровый дух предпочитает здоровое тело! В делах амурных - полный штиль, а хорошо это или плохо, решать вам.

Рыбы

На этой неделе Рыбы будут полны обаяния и рискуют оказаться в центре внимания самых разных персонажей. Проявите избирательность в новых связях и не позволяйте сладким речам окружающих усыпить ваш здравый смысл - далеко не всем словам сейчас модно доверять без оглядки! Поддавшись соблазну, легко променять стабильные и проверенные временем отношения на сомнительный краткосрочный кайф. Или отказаться от "синицы в руках" ради какого-то "перелётного журавля", а потом долгие месяцы "кусать себе локти", сожалея о собственной опрометчивости. По возможности, проведите эти семь дней в своём привычном "аквариуме" и наслаждайтесь вниманием окружающих "через стекло".