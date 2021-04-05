Эти знаки Зодиака ждут важные перемены в апреле: ищите себя в списке везунчиков!

Гороскоп на апрель 2021 сулит некоторым знакам Зодиака важные жизненные перемены, которые могут быть в сфере карьеры, финансов, отношений с близкими. Кому второй месяц весны преподнесет сюрпризы - читайте далее в нашем материале.

Овен

В апреле для Овнов сложится идеальное время, чтобы выйти из тени и проявить инициативу. Астролог советует вам привести себя в форму и заняться собой, так как вы окажетесь в эпицентре внимания. На первый план в апреле выйдут ваши цели, к которым вы стремитесь, и вы сами. Благодаря огненным энергиям вы станете более волевыми и выносливыми в плане психоэмоциональном.

Проявите силу, напор и решительность, работайте эффективнее, при этом не забывайте думать об окружающих, поскольку ваше высокомерие и эгоцентризм могут все испортить. В апреле у вас появится больше знакомств и контактов, как деловых так и личных, которые принесут вам пользу.

Близнецы

Близнецам в апреле могут помочь добиться поставленных целей и осуществить задуманное друзья, покровители или спонсоры. Вас ждет успех в делах, связанных с наследством, общественными организациями, акционерными обществами, политикой, IT-сферой, крупным бизнесом, торговлей, СМИ.

Астролог говорит, что этот месяц отличается повышенной активностью. Вы будете более предприимчивыми, инициативными, решительным. Вас ждет новое партнерство, проекты, обсуждение планов. Смело беритесь за любые заинтересовавшие вас дела, и не бойтесь брать на себя обязательства и ответственность.

Скорпион

В апреле Скорпионов ждет прилив сил и желание реализовывать свои планы. Этот период может быть достаточно напряженный, при этом очень продуктивный. Вас ждут новые возможности для решения финансовых вопросов, к примеру, вам предоставят кредит, вы получите наследство. Благоприятно будут решаться вопросы с недвижимостью, безопасностью и ремонтными работами.

Кроме того в апреле возрастет ваша сексуальность и притяжение, как и количество ваших партнеров. При этом нужно быть разборчивее в связях, так как могут быть неожиданные последствия.