Гороскоп Таро на тиждень: кому дуже пощастить, а кого спіткають невдачі

Овен

Схоже, на цьому тижні Овни будуть зайняті облаштуванням сімейного гніздечка і різноманітними побутовими клопотами. Не дивуйтеся раптово неочікуваним гостям - у ці дні тепло і затишок вашого домашнього вогнища ваблять оточення. До речі, посиденьки з ріднею за чашкою міцного гарячого чаю можуть закінчитися несподівано виниклим бажанням вкласти гроші в нерухомість. Якщо ви давно мріяли про дачу, можливо, варто поглянути на варіанти? Тиждень пролетить непомітно, залишивши приємне почуття задоволення і принесе заспокоєння вашої, душі, що вічно рветься в бій.

Телець

Найбільше яскравих вражень тиждень принесе тим Тельцям, які ризикнуть покинути звичну зону комфорту чи вирушать у короткострокову поїздку. Вам давно пора змінити обстановку і розширити коло своїх знайомств. Вітер змін допоможе проявити свої організаторські здібності і зробить вас душею будь-якої компанії. До речі, одиноких Тельців в поїздці може чекати любов, яка круто змінить звичний уклад життя і змусить сяяти вас зсередини! Амур-непосида вже вибирає мету!

Близнюки

Якщо ви давно розмірковували над тим, а чи не змінити вам роботу, цей тиждень - прекрасний час, щоб приступити до втілення планів у життя! Саме зараз вам може представитися шанс для сходження по кар'єрних сходах і поліпшення свого соціального статусу. Справи серцеві теж дадуть про себе знати - висока ймовірність службового роману, який своєю пристрастю здатний захопити з головою! Якщо ви "окільцевані", грайте з "вогнем" обережно - на зміну короткостроковій ейфорії досить швидко може прийти глибоке розчарування і болісний розрив.

Рак

У Раків на цьому тижні настає смуга везіння і оптимістичний настрій! Багато хто з вас легко знайде додаткові джерела доходу, або отримає винагороду за минулі труди. Не зайвим буде згадати і про боржників - у ці сім днів їм буде простіше виконати свої боргові зобов'язання перед вами, не випрошуючи чергову відстрочку. І обов'язково постарайтеся знайти час на відпочинок в колі рідних і близьких людей - це допоможе швидше забути колишні неприємності і поліпшити атмосферу в сім'ї!

Лев

Для Лева тиждень непростий - багатьом доведеться на час вибути з гри і "почухуючи гриву" на самоті, задуматися про марність усього сущого. Подібний екзистенційний настрій не спонукає до прийняття рішень, особливо, якщо мова йде про кохання! Заповнити душевний вакуум і знайти життєвий сенс допоможуть духовні практики, відпочинок на самоті на природі або читання по-справжньому хороших розумних книг. Повірте, краще зараз відсидітися на "лаві запасних", ніж опинитися переможеним на перших хвилинах "матчу".

Діва

На цьому тижні Діви можуть бути активні як ніколи! Може виникнути непереборне бажання відірватися від порядку обридлої рутини і привнести в своє життя нові яскраві враження. Рівень адреналіну в крові і потяг до екстриму здатні затьмарити розум, і ви легко можете накоїти лиха! Майте на увазі, що тиждень для вас травмонебезпечний, тому краще спрямувати свою фонтануючу енергію в мирне русло! І, будь ласка, прислухайтеся до друзів - зараз це ваші найнадійніші "гальма". До речі, в плані витрат теж намагайтеся не розганятися - легко перевищити особистий ліміт.

Терези

Спокій на цьому тижні Терезам буде тільки снитися! Зараз вам відкриваються досить вдалі можливості у професійній сфері - авторитет зростає, як на дріжджах, та й керівництво налаштоване доброзичливо. Не пропустіть свій шанс піднятися вгору кар'єрними сходами і не соромтеся відсувати на другі ролі нерозторопних і відверто ледачих колег! Тема стосунків теж буде тримати в тонусі всі сім днів - самотні Терези можуть метатися між шанувальниками, а сімейним доведеться розриватися між кар'єрою і подружніми обов'язками. Зате, ніколи нудьгувати!

Скорпіон

Події тижня привнесуть у ваше життя хвилю нових вражень та яскравих емоцій. Одиноких Скорпіонів чекають приємні зміни - довгоочікуване примирення з близькою людиною або набуття нового кохання. Ті, чиї серця зайняті, розкриють в собі і партнерові нові чуттєві межі і, перефразовуючи Маркеса, перетворять "любовне пекло в рай". Однак не забувайте про речі більш приземлені - кінець тижня може занурити вас в цей дедлайн, тому постарайтеся не відкладати справи на потім і поєднувати романтичну ейфорію з трудовими буднями.

Стрілець

На цьому тижні багато Стрільців приймуть важливі рішення, що здатні перевернути звичний уклад життя з ніг на голову. Може змінитися не тільки ставлення до себе, але й до оточуючих. До речі, у ці сім днів корисно позбутися від баласту, який наполегливо гальмує ваше сходження на "еверест"! Такий ребрендинг здатний забрати багато сил, але, повірте, ці зміни вам зараз потрібні, як ніколи! Творчі Стрільці на хвилі змін здатні зробити справжній ідейний прорив у тій сфері, яка колись ніяк їм не піддавалась. Щасливі закохані стануть щасливішими, а самотні Стрільці поки будуть зайняті оновлення застарілої версії "Я".

Козеріг

На цьому тижні на авансцену може вийти тема взаємовідносин з коханою людиною, і вам належить спільно подолати "смугу перешкод". Дійдете ви до фінішу, тримаючись за руки, або ворогами, залежить від вашого вміння і готовності йти на компроміс. Мабуть, прийшов час розставити всі крапки над "i" у відносинах і позбутися ілюзій, якими ви оточили і себе, і свого партнера. І, нарешті, вирішити, у вас змагання чи любов? У професійній сфері, на жаль, справи теж можуть йти "через пень-колоду". Доведеться запастися терпінням і посилено попрацювати над помилками.

Водолій

Не дивуйтеся, якщо на цьому тижні вас буде радувати навіть рутинна діяльність - все йде на лад, приносячи не тільки моральне задоволення, але і шанс отримати хороший гонорар або цінне заохочення! Багато Водоліїв вирішать зайнятися своїм здоров'ям, тим більше період для цього дуже підходить. Особливо, якщо ви довгий час ходили з неуточненим діагнозом або безсовісно ігнорували крики про допомогу вашого "Я". Здоровий дух любить здорове тіло! В амурних справах - повний штиль, а добре це чи погано, вирішувати вам.

Риби

На цьому тижні Риби будуть сповнені чарівності і ризикують опинитися в центрі уваги різних персонажів. Проявіть вибірковість в нових зв'язках і не дозволяйте солодким промовам оточуючих приспати ваш здоровий глузд - далеко не всім словам зараз модно довіряти без оглядки! Піддавшись спокусі, легко проміняти стабільні і перевірені часом стосунки на сумнівний короткостроковий кайф. Або відмовитися від "синиці в руках" заради якогось "перелітного журавля", а потім довгі місяці "кусати собі лікті", шкодуючи про власну нерозважливість. По можливості, проведіть ці сім днів у своєму звичному "акваріумі" і насолоджуйтеся увагою оточуючих "через скло".