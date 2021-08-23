Гороскоп на сентябрь 2021 от Павла Глобы: кого ждет сумасшедший успех, а кого накроет неудачами

Овен

Астролог уверен, что Овны смогут справиться даже со сложнейшими вопросами, которые возникнут в самом начале месяца. Вас ждет полная гармония на работе и в семье.

Телец

В сентябре Тельца может ждать дополнительная прибыль. Не исключено, что вам вернут старый долг или же вы получите наследство.

Близнецы

Астролог советует Близнецам отбросить все свои переживания и просто идти вперед. А чтобы облегчить задачи и достигнуть цели, составьте заранее четкий план.

Рак

Астролог рекомендует четко расписать свой бюджет и следовать ему. Лишние траты вам точно ни к чему в этом месяце. Установите финансовые границы, чтобы не оказаться в списке должников.

Лев

В этом месяце вам следует заняться обустройством быта - ремонтом, обновлением интерьера. Самым выдержанным семейным Львам такие испытания позволят укрепить отношения со второй половинкой.

Дева

В сентябре на Деву может напасть хандра. Сконцентрируйтесь на работе, чтобы уберечься от депрессивных мыслей. Вы не только сможете быстро разрулить текущие задачи, но и получите бонусы на работе.

Весы

Сентябрь поставит Весов перед сложным выбором. Вам доведется определиться, кому вы будете уделять большую часть свободного времени - семье или друзьям. Правильно расставленные приоритеты помогут избежать проблем.

Скорпион

Рабочий энтузиазм Скорпиона наконец-то принесет свои плоды. Представитель этого знака сможет проявить свои сильные стороны и добиться успеха. А вот в личной жизни могут возникнуть небольшие проблемы.

Стрелец

Первый месяц осени станет для Стрельцов периодом интересных возможностей. Кого-то ожидает романтическое знакомство, а кто-то сможет добиться продвижения по карьерной лестнице.

Козерог

Козерогам выпадет шанс открыть собственное дело или выгодно приобрести недвижимость. Все денежные операции будут удачными, что станет прекрасной мотивацией на достижение новых целей.

Водолей

Личная жизнь займет самое главное место для представителей этого знака в сентябре. Благодаря новым отношениям вы сможете расслабиться и восстановить жизненные силы.

Рыбы

Рыбам первый месяц осени принесет успех во всех сферах жизни. В семье и на работе будет царить полная идиллия, а одинокие представители знака смогут получить (сделать) предложение руки и сердца.

Астролог также назвал удачные и не очень дни в сентябре 2021:

Благоприятные дни - 8, 12,13 и 16 числа.

Неблагоприятные - 1, 3, 4 и 6 числа.