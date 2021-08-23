Гороскоп на вересень 2021 від Павла Глоби: кого чекає божевільний успіх, а кого накриє невдачами

Овен

Астролог впевнений, що Овни зможуть впоратися навіть зі складними питаннями, які виникнуть на самому початку місяця. Вас чекає повна гармонія на роботі і в сім'ї.

Телець

У вересні Тельця може чекати додатковий прибуток. Не виключено, що вам повернуть старий борг або ж ви отримаєте спадщину.

Близнюки

Астролог радить Близнюкам відкинути всі свої переживання і просто йти вперед. А щоб полегшити завдання і досягти мети, складіть заздалегідь чіткий план.

Рак

Астролог рекомендує чітко розписати свій бюджет і слідувати йому. Зайві витрати Вам точно ні до чого в цьому місяці. Встановіть фінансові межі, щоб не опинитися в списку боржників.

Лев

У цьому місяці вам слід зайнятися облаштуванням побуту - ремонтом, оновленням інтер'єру. Самим витриманим сімейним Левам такі випробування дозволять зміцнити відносини з другою половинкою.

Діва

У вересні на Діву може напасти нудьга. Сконцентруйтеся на роботі, щоб уберегтися від депресивних думок. Ви не тільки зможете швидко розрулити поточні завдання, але і отримаєте бонуси на роботі.

Терези

Вересень поставить Терезів перед складним вибором. Вам доведеться визначитися, кому ви будете приділяти більшу частину вільного часу - сім'ї або друзям. Правильно розставлені пріоритети допоможуть уникнути проблем.

Скорпіон

Робочий ентузіазм Скорпіона нарешті принесе свої плоди. Представник цього знака зможе проявити свої сильні сторони і домогтися успіху. А ось в особистому житті можуть виникнути невеликі проблеми.

Стрілець

Перший місяць осені стане для Стрільців періодом цікавих можливостей. Когось чекає романтичне знайомство, а хтось зможе домогтися просування по кар'єрних сходах.

Козеріг

Козерогам випаде шанс відкрити власну справу або вигідно придбати нерухомість. Всі грошові операції будуть вдалими, що стане прекрасною мотивацією на досягнення нових цілей.

Водолій

Особисте життя займе найголовніше місце для представників цього знака у вересні. Завдяки новим відносинам ви зможете розслабитися і відновити життєві сили.

Риби

Рибам перший місяць осені принесе успіх у всіх сферах життя. У сім'ї і на роботі пануватиме повна ідилія, а самотні представники знака зможуть отримати (зробити) пропозицію руки і серця.

Астролог також назвав вдалі і не дуже дні у вересні 2021:

Сприятливі дні - 8, 12,13 і 16 числа.

Несприятливі - 1, 3, 4 і 6 числа.