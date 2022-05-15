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Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака: какие сюрпризы приготовили звезды на 15 мая

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Воскресенье 15 мая 2022 07:03
Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака: какие сюрпризы приготовили звезды на 15 мая Фото: Гороскоп на 15 мая для всех знаков Зодиака (pixabay.com)
Автор: RBC.UA

Гороскоп на 15 мая расскажет всем представителям зодиакального созвездия о важных интересных событиях. Астрологи составили детальный прогноз для каждого знака Зодиака.

Об этом информирует NDR.

Овен

Побалуйте себя сегодня паузой и отдыхом. Увлекательная книга или фильм станут для вас лучшим лекарством.

Телец

Не обвиняйте вашего партнера без необходимости. Результат таких претензий будет не в ваших интересах.

Близнецы

Ваши чувства могут сегодня указать неправильное направление. Порой стоит прислушаться к мнению близких друзей.

Рак

Вы почувствуете себя вполне комфортно наедине с собой. Все важные обсуждения стоит отложить до завтра.

Лев

Если вы будете сегодня просто действовать разумно и осторожно, то ничего интересного, скорее всего, не произойдет.

Дева

Не каждая большая проблема, которую доводят до вашего ведома, нуждается в вашем обязательном участии.

Весы

Избегайте сегодня ссор и выяснений отношений с близким человеком. Никакой конфликт сегодня мирно не решится.

Скорпион

Слова других людей не всегда хорошо продуманы. Не относитесь к критике со стороны слишком серьезно.

Стрелец

Ваши изменчивые чувства сегодня отнюдь не из-за колебаний погоды. Постарайтесь найти первопричину своих перепадов.

Козерог

Хороший день, чтобы начать думать о своих личных целях на ближайшие несколько недель.

Водолей

Сегодня вы почувствуете себя хорошо, если примете предложение сделать что-то вместе с другими.

Рыбы

Контакты, телефонные звонки, разговоры - все это сегодня даст вам огромный бонус в виде вдохновения.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, когда в мае наступит полнолуние и чем оно будет опасным.

А также мы писали о том, когда в мае строго запрещено сажать и сеять.

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