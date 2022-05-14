Гороскоп на сегодня: что обещают звезды всем знакам Зодиака

Овен

Ваши чувства сегодня будут задеты. Однако не стоит относиться к критике более серьезно, чем она того заслуживает.

Телец

Сегодня подходящий день для того, чтобы познакомиться с новыми людьми и сделать что-то вне рамок вашей ежедневной рутины.

Близнецы

Ваши шансы на позитивный результат сегодня намного выше, чем вы думаете. Прислушайтесь к совету друзей.

Рак

Не стоит слепо настаивать сегодня на своей правоте - иначе вы можете сильно разочароваться. Попробуйте выслушать оппонента.

Лев

Вас сегодня кто-то сильно удивит! И это коснется ваших более ранних убеждений, о которых уже все забыли.

Дева

Проведите сегодня все давно назревшие разговоры, спланируйте свои следующие шаги и найдите вдохновение и новые идеи.

Весы

Все, от чего вы сейчас получаете удовольствие и что вызывает симпатию - может хорошо укрепить вашу иммунную и нервную систему.

Скорпион

Избегайте людей, которые в плохом настроении. Иначе заразитесь от них негативом и депрессивным состоянием.

Стрелец

Вы высказали свою точку зрения. А далее будьте осторожнее в своих действиях.

Козерог

Если вы захотите воспользоваться возможностью и показать кому-то их пределы, то пусть справедливость останется главным приоритетом.

Водолей

Чем больше вы сейчас прикладываете усилий в достижении своих целей, тем больше энергии получите взамен.

Рыбы

Слишком большая компания заставляет вас нервничать. С другой стороны, в одиночестве вы чувствуете себя более уравновешенным.