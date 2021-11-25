Гороскоп для Рака на декабрь 2021: в чем вас ждет успех, а откуда придут опасности

Что вас ждет в деловой и финансовой сфере

Эксперт считает, что в декабре уходящего года Раки будут самоотверженно трудиться ради повышения финансового состояния. На работе ожидаются перестановки.

"Кто-то из них будет все свое время отдавать менеджменту и продвижению по службе, кто-то затеет ремонт дома или в офисе. В общей сложности декабрь этого года выдастся удачным, теплым, в кругу близких и родных людей", - рассказывает астролог.

Предприниматели могут рассчитывать на хорошую прибыль, особенно если речь идет о торговле, оказании разного рода услуг. Те, кто пока не смог найти хорошую работу, могут рассчитывать на выгодные и денежные вакансии.

"Попробуйте перераспределить внутренние ресурсы и полностью избавиться от разрушающих факторов - и вы сразу найдете силы и время на реализацию своих идей", - советует специалист.

В декабре, когда Венера ретроградная, не лучшее время, чтоб заниматься крупными приобретениями.

В личной жизни могут быть трудности

Для семейных Раков этот период может быть сложным, и вы пересмотрите свои отношения либо измените мнение о своем партнере. Можно будет походить к семейному психологу и провести работу над ошибками.

Многих Раков потянет на бывших, либо же бывшие начнут очень ярко проявлять себя.

"Для тех, кто в активном поиске, лучше всего будет переключиться на другие проблемы: о каких-либо серьезных отношениях в личной жизни думать пока рано. Планеты указывают на множество внешних обстоятельств и подводных течений. Лучше отложить идею знакомств на следующий год", - добавила Арина Артуровна.

В этом месяце стоит внимание уделить своему здоровью, домашним животным, подчиненным и персоналу.

В здоровье могут быть "качели"

По здоровью будут наблюдаться перепады хорошего и плохого самочувствия. Поэтому дельным советом станет соблюдение распорядка дня, дозированные физические нагрузки, хорошее питание.

Многие Раки на праздники будут загружены работой, поэтому не затевайте себе грандиозные планы и во всем знайте меру.