Гороскоп для Рака на грудень 2021: у чому вас чекає успіх, а звідки прийдуть небезпеки

Що вас чекає в діловій і фінансовій сфері

Експерт вважає, що в грудні Раки будуть самовіддано працювати заради підвищення фінансового стану. На роботі очікуються перестановки.

"Хтось із них буде весь свій час віддавати менеджменту і просуванню по службі, хтось затіє ремонт будинку або в офісі. В цілому грудень цього року видасться вдалим, теплим, в колі близьких і рідних людей", - розповідає астролог.

Підприємці можуть розраховувати на хороший прибуток, особливо якщо мова йде про торгівлю, надання різного роду послуг. Ті, хто поки не зміг знайти хорошу роботу, можуть розраховувати на вигідні та грошові вакансії.

"Спробуйте перерозподілити внутрішні ресурси і повністю позбутися руйнівних факторів - і ви відразу знайдете сили і час на реалізацію своїх ідей", - радить фахівець.

У грудні, коли Венера ретроградна, не найкращий час, щоб займатися великими придбаннями.

В особистому житті можуть бути труднощі

Для сімейних Раків цей період може бути складним, і ви переглянете свої стосунки або зміните думку про свого партнера. Можна буде походити до сімейного психолога і провести роботу над помилками.

Багатьох Раків потягне на колишніх, або ж колишні почнуть дуже яскраво проявляти себе.

"Для тих, хто в активному пошуку, найкраще буде перемикнутися на інші проблеми: про будь-які серйозні стосунки в особистому житті думати поки рано. Планети вказують на безліч зовнішніх обставин і підводних течій. Краще відкласти ідею знайомств на наступний рік", - додала Аріна Артуровна.

Цього місяця варто увагу приділити своєму здоров'ю, домашнім тваринам, підлеглим і персоналу.

У здоров'ї можуть бути "гойдалки"

По здоров'ю будуть спостерігатися перепади хорошого і поганого самопочуття. Тому слушною порадою стане дотримання розпорядку дня, дозовані фізичні навантаження, гарне харчування.

Багато Раків на свята будуть завантажені роботою, тому не затівайте собі грандіозні плани і в усьому знайте міру.