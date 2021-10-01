Гороскоп на жовтень 2021 для кожного знака Зодіаку: які зміни подарує всім нам осінь

Гороскоп на жовтень 2021 всім знакам Зодіаку розповість кожному з нас, що епіцентр осені подарує нам в любові, відносинах, фінансах, здоров'я, кар'єрі, бізнесі, навчанні та інших життєвих сферах. Звідки чекати небезпеки, які шанси досягти успіху в тій чи іншій справі, що може кардинально змінити жовтень - читайте нижче в нашому матеріалі.

Прогнозом на жовтень для всіх знаків Зодіаку з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідному знаку).

ОВЕН

"Для ефективного розвитку бізнесу Овнам в жовтні доведеться працювати в напрямку "атомізованого" контенту. Такий підхід закономірно приведе до успіху. Багато ідей онлайн-бізнесу вдасться реалізувати без істотних вкладень, що викличе у начальства прагнення заохотити вас або навіть просунути по кар'єрних сходах", - розповідає Аріна.

Астролог рекомендує бути обережніше з партнерами по бізнесу, особливо з дісіжнмейкерами - з їх боку можливо неправильно прийняте рішення, яке в кінцевому результаті відіб'ється на вашому іміджі.

"Намагайтеся строго дотримуватися коммітмента у фінансовому сегменті, так як в даному випадку тільки від цього залежить ваше подальше просування по соціальних сходах. Особливу увагу бажано акцентувати на підлеглих - вам не потрібні прості виконавці, а люди, що мають автономність. Для цього їх потрібно слухати, а не тільки давати вказівки", - радить експерт.

Ті, хто знаходиться в пошуку в особистому плані, в жовтні 2021 зможуть повністю реалізуватися. Ви зустрінете людину, стиль життя і характер якої повністю відповідає вашому внутрішньому стану. У перспективі видно дуже хороший потенціал для створення стабільних відносин. Не втрачайте можливості придивитися до колег по роботі - не виключено, що конкретно тією, "вашою" людиною може стати хто-небудь з них.

Зробіть упор на стан здоров'я. Настає складний період, коли необхідно бути гранично уважним до свого організму. Сильно ризикують захворіти любителі уїк-ендів і прогулянок на свіжому повітрі, також рибалки і велосипедисти.

Тревел-блогерам поки краще відпочити, набратися сил. У поїздках в жовтні можуть виникати форс-мажорні ситуації, пов'язані з особистими документами, перетином кордону, фінансами.

ТЕЛЕЦЬ

У жовтні Тельцям доведеться сильно вкластися фінансово в розвиток своїх дітей, щоб забезпечити їм корисне навчання.

"Зробіть акцент на творчий розвиток, в той час як зі скейтингом, паркуром та іншими екстремальними напрямками бажано почекати - в цьому періоді можливі травмонебезпечні моменти", - радить Аріна.

А ось Тельцям, поки ще позбавленим батьківських турбот, рекомендовано зайнятися самопізнанням і самореалізацією.

"Є резон записатися на онлайн-курси, щоб отримати нові знання з актуальної професії - програміста, маркетолога, веб-дизайнера. Зовсім самотні можуть завести мейн-куна або агаму, але тут потрібна велика відповідальність, тому варто добре подумати з приводу домашнього вихованця", - додала астролог.

За словами експерта, жовтень для Тельця буде вдалим періодом для нових починань і продуктивних звершень. При великому бажанні вони можуть відправитися в подорож, вибравши кращий варіант з тревел-трендів поточного року. Задоволення від поїздки гарантовано, більш того, є велика ймовірність зустріти свою любов.

Будьте обережні на роботі - в жовтні висока ймовірність захопитися співробітником або підлеглим. Такий розвиток подій пов'язаний з величезними проблемами зі своїм босом і з власним іміджем. Нічого хорошого, крім проблем, скандалів і підмоченої репутації від такої історії очікувати не доводиться. Також обов'язково потрібно остерігатися фішингу.

Фінансові можливості у Тельців в жовтні значно покращаться. Вам буде доручено новий комерційний стартап, який в недалекому майбутньому помітно підвищить ваш загальний добробут. Тільки якщо ви не будете лінуватися і чекати, що все саме звалитися вам на голову.

БЛИЗНЮКИ

Жовтень для Близнюків - як місяць-гойдалки. В першу декаду слід чекати успішної реалізації себе у фінансовому плані, у сфері розвитку бізнесу, а також ефективні оборудки з нерухомістю.

У сімейних Близнюків будуть ідеальні стосунки з близькими і власними дітьми. Ніяких проблем з бізнес-партнерами і з підлеглим.

"Однак у другій декаді місяця ситуація кардинально зміниться. Ідеї стартапу на службі не будуть сприйняті начальством, в сім'ї можуть бути складні конфлікти через деякі фінансові операції. Поведінка дітей буде бажати кращого", - каже Аріна Артуровна.

У холостяків у другій половині місяця з'явиться перспектива для організації спільного життя з партнером. У цьому періоді краще не поспішати з рішеннями, так як певні фінансові моменти негативно вплинуть на любовну лінію. У поточному періоді їм буде нескладно вирішити свої проблеми і як мінімум зберегти статус-кво у своїй кар'єрі.

Щодо здоров'я у Близнюків в жовтні 2021 ніяких проблем не буде. Займайтеся спортом і менше сидите за кермом і на дивані, пора почати осінні пробіжки або велопрогулянки.

РАК

"Кардинальна зміна постійного місця проживання або просто переїзд в межах одного регіону - саме такий потенціал для більшості раків присутній в жовтні 2021 року", - говорить астролог.

Крім того, в цьому період будуть відбуватися вигідні фінансові операції, можлива поява нових бізнес-планів у форматі онлайн-співпраці з постійними бізнес-партнерами.

Багатьом Ракам знадобиться гнучкість суджень і прийняття оптимальних компромісних рішень. Весь цей місяць для вас буде актуальна тема чужих грошей, кредитів, інвестицій.

Головна порада при такому розкладі - ніяких боргів і позик, так як є ризик потрапити в обіг фінансової піраміди. Намагайтеся поки максимально уникати банків і кредитних карток - до виправлення ситуації.

Для подальшого просування по службі і кар'єрного зростання у Раків присутній дуже хороший потенціал саме в жовтні 2021 року. Надайте начальству своє бачення нової франшизи, доведіть її перевагу і ефективність для спільної справи.

"У другій декаді місяця зірки рекомендують зайнятися ремонтом - всі обставини складаються таким чином, що цей процес повинен пройти для вас успішно і безболісно у фінансовому сенсі", - рекомендує Аріна.

На роботі можуть виникнути проблеми з договорами по партнерству. Тому першорядне значення Раки повинні приділяти офісним паперам - перевіряти кожен підпис, печатки, штампи.

Ті, хто давно планував завести собі домашнього годованця, можуть зробити це в жовтні 2021.

Зі здоров'ям ніяких проблем у другий осінній місяць не передбачається.

ЛЕВ

У жовтні 2021 ви зможете повною мірою реалізувати свої давні фінансові плани. Особливий успіх - на боці бізнесменів, сфера дії яких комерційного напрямку.

"Прийшов час показати свої бізнес-таланти партнерам по роботі і головному босові. Саме цей період дає хороший потенціал для максимального зростання кар'єри і розвитку особистості в майбутньому", - говорить Аріна.

Ті, хто шукає роботу, безумовно знайдуть її в цьому місяці. Як додатковий заробіток можна розглядати фріланс та інші напрямки онлайн-співпраці.

Також цей період дуже гарний до тих, хто планує зайнятися менеджментом - найбільші доходи для вас чітко проглядаються саме тут. Майстри хендмейду зможуть непогано заробити, виконуючи на замовлення унітарні речі різного напрямку. Тому вже зараз можна розробляти бізнес-план з оформлення та створення власного інтернет-магазину або сторінки Instagram продукту ручної роботи.

Жовтень - найкращий період для оновлення своїх девайсів. Леви можуть віддати в ремонт те, що вийшло з ладу або вже не відповідає своїм споживчим можливостям. При необхідності рекомендовано придбання нової моделі айфона, планшета або смартфона, але тільки після 20 жовтня - такий підхід дозволить вам надалі не розпорошуватися через дрібниці, а ефективно працювати відповідно до свого бізнес-плану.

Варто приділити час і підвищенню рівня кваліфікації. Йдеться про самовдосконалення, для чого бажано скористатися послугами навчальних онлайн-сервісів. Таким чином можна буде знайти нову професію з хорошими перспективами. Доцільно звернути увагу на розробників програмного забезпечення, а також фахівців з мережевого дизайну.

Леви-батьки повинні приділити час і увагу власним дітям в контексті фінансової допомоги. Можливе погіршення їх здоров'я, а тому приготуйтеся до деяких проблем з цього приводу. Компенсувати зайві витрати вдасться в третій декаді жовтня - тут чітко простежується лінія удачі у вигляді несподіваного великого виграшу в онлайн-казино або на фондовому ринку.

Зі здоров'ям ніяких проблем не передбачається.

ДІВА

"Напружений темп літа і вересня різко піде на спад. Діви в жовтні отримають бажаний спокій і розміреність, зможуть приділити більше уваги зовнішності і гардеробу. Основна порада від сучасних дизайнерів - надайте своєму луку більш сучасні форми, відмовтеся хоча б на час від класики, поновіть власну стилістику", - рекомендує астролог.

Аріна Артурівна також радить приділити увагу повноцінному відпочинку. Для тих, хто активний по життю, потрібно змінити обстановку, відвідати онлайн-кінотеатр або віртуальну виставку музейних скарбниць світу. Ті, хто більшу частину робочого часу проводить за монітором комп'ютера, віддадуть перевагу гірському слалому, плаванню, трекінгу в гори та іншим розвагам.

Надзвичайно сприятливий жовтень для Дів, чия діяльність пов'язана з публічними виступами. Тому коучери, іміджмейкери, бізнес-тренери отримають повну зайнятість і затребуваність у своїй професії.

У жовтні Дівам саме час вирішувати давно назріле квартирне питання. Зараз найкращий час для операцій з нерухомістю, проте в процесі не слід втрачати пильності, а приділяти максимум уваги кожному нюансу - за попередньою документацією, складанню договору купівлі-продажу та інше, особливо під час ретроградного Меркурія до 20 жовтня.

Є також непоганий потенціал для несподіваних додаткових заробітків. У зв'язку з цим не варто ігнорувати акції, криптовалюту і розіграші онлайн-лотерей та інших ресурсів.

Для Дів, які перебувають у шлюбі, намічається поповнення в родині, тому їм бажано уважно поставитися до стану свого здоров'я.

ТЕРЕЗИ

Терези в жовтні 2021 можуть відчути нестачу фінансових ресурсів. Як варіант, причиною цього може стати затримка надходження на рахунки або непередбачена відмова в оплаті за вашу роботу. Однак не варто ігнорувати і можливість дрібних крадіжок.

"Головна порада - використовувати фінанси максимально дбайливо і розумно, з урахуванням обставин, що склалися. Не витрачати на різну дребедень і дрібнички. В іншому випадку у вас передбачаються великі проблеми з рахунками. Бізнесмени можуть зазнавати труднощів у вигляді нестачі обігових коштів", - радить експерт.

Ті, хто давно не був у відпустці, можуть поїхати на курорт або хоча б відправитися на уїк-енд на природу. У всіх випадках слід уникати потенційно травмонебезпечних місць, щоб не завдати серйозної шкоди здоров'ю.

У плані операцій з нерухомістю чітко видно позитивні передумови. У цьому місяці можна здавати в оренду або знімати житло, офісні приміщення, підписувати папери про угоди купівлі-продажу.

Друга половина жовтня 2021 може супроводжуватися безліччю неточної інформації. У цей період бажано звертати увагу на наповнення контенту, ретельно перевіряти кожен ресурс, з яким маєте справу за родом служби. Тут саме час підключити свою інтуїцію, яка не раз допомагала вам успішно вирулювати з найбільш безвихідних ситуацій. Не дозволяйте маніпулювати своєю свідомістю і намагайтеся не піддаватися на провокації.

Під кінець місяця фінансове становище має стабілізуватися. Відчутна допомога прийде з того боку, на який ви навіть не розраховували.

Необхідно поберегти здоров'я - особливо при наявності хронічних хвороб. Також можуть загостритися сезонні захворювання.

СКОРПІОН

Для Скорпіонів в жовтні настає час рутинної роботи. Від вас чекають нових бізнес-проектів, виконання вже існуючих контент-планів. Бажано надати власні напрацювання начальству, так як від цього залежить ваше просування по кар'єрних сходах, а також підтримка іміджу перед своїми підлеглими.

"Другий осінній місяць - сприятливий період для реалізації власних захоплень. Саме час створювати особисту онлайн-фотовиставку, освоїти нову професію або прокачати вже наявні навички. Також для цього періоду актуально оновлення електронного гаджета, з яким ви постійно працюєте. Автомобілю буде корисний своєчасний апгрейд", - радить експерт.

У фінансовому плані варто очікувати прихованих ризиків. Істотної шкоди вашому матеріальному добробуту можуть завдати фактори, які повністю не залежать від вас - банкрутство банку, пандемія, аварії, вихід з ладу мережі інтернет тощо.

"Уважно поставтеся до своїх цінних активів і документів, не довіряйте тут нікому. Категорично не рекомендовано в цьому періоді давати гроші в борг до 20 жовтня - навіть найближчим друзям", - радить астролог.

У сфері інтимних стосунків Скорпіонам в жовтні не варто форсувати події. Залиште це на потім, так як в жовтні будь-який варіант може привести до непередбаченого результату. Тим, хто вже знаходиться у відносинах, рекомендовано огинати гострі кути, не вступати в суперечки, що незмінно призводять до скандалів.

Також слід поберегтися в плані здоров'я - відкладіть тревел-тури на Різдво, а вільний час уїк-енду краще проведіть в колі друзів або сім'ї.

СТРІЛЕЦЬ

"Стрільцям у жовтні варто очікувати великої напруги в роботі. Потрібно бути готовим надати начальству своє бачення бізнесового напрямку компанії - для цього випадку у вас повинен вже бути заготовлений відповідний контент-план", - розповідає астролог.

Швидше за все, вам запропонують роботу в досить складному і новому для вас сегменті, який ви сприймете як погіршення умов праці. Насправді, при відповідальному підході з вашого боку в перспективі цей формат принесе великі дивіденди. В результаті можете очікувати підвищення свого статусу та іміджу в очах підлеглих. До того ж, в майбутньому можливе і значне поліпшення загального фінансового становища за рахунок преміальних та інших дотацій.

Ті, хто знаходиться в пошуках кращої вакансії, цілком можуть розраховувати на вигідну і прибуткову посаду в жовтні 2021. Особливо це стосується фахівців у сфері діджиталізації та різних напрямків ІТ.

У жовтні у Стрільця буде спокуса придбати щось нове з домашнього обладнання. Саме в даному періоді поспішати з такими покупками не варто - найкраще вкластися у власний розвиток. Запишіться на курс занять у фітнес-залі або в басейн. Фізичний розвиток і підтримка будуть для вас додатковою можливістю успішно подолати всі складнощі середини осені.

В особистому плані ніяких зрушень очікувати не варто, оскільки всі зусилля в жовтні будуть спрямовані на професійну і ділову сферу. Компенсувати потребу в спілкуванні вам допоможуть старі друзі.

"Небезпека для здоров'я малоймовірна, але при цьому слід бути гранично обережним на вулиці в темний час доби. Також бережіть суглоби і сухожилля, не допускайте переохолодження організму", - додала Аріна Артуровна.

КОЗЕРІГ

"Професійна сфера - це те, на що потрібно концентрувати свою увагу Козерогам у жовтні 2021 року. Сильно будуть зайняті мережеві юристи, так як на даному етапі багато їх постійних клієнтів будуть потребувати юридичної допомоги. Маркетологам слід більш уважно розробляти свій концептуальний план, щоб уникнути непорозумінь з начальством", - розповідає астролог.

Людей творчої сфери чекає небувалий успіх, а тому багато хто з них задумаються про розвиток власної справи, яке буде приносити непогані дивіденди. Абсолютно для всіх Козерогів, незалежно від спрямованості роботи, в цьому періоді гарантований професійний успіх.

Ідеально все буде і в комунікативному сенсі. З колегами і бізнес-партнерами складається справжня ідилія, всі будуть розуміти один одного без зайвих сентиментів. У цьому місяці можна сміливо вирушати в бізнес-тури. Всі питання в рамках переговорів будуть вирішуватися швидко і без особливих проблем. Але це відноситься тільки до перших двох декад місяця. У завершальні десять днів поїздки краще скасувати.

"Проблема - у здоров'ї, яке може сильно похитнутися в результаті дискомфортних умов. Уважно поставтеся до серцево-судинної системи, постарайтеся максимально уникати стресових ситуацій, не працюйте овертайм. Бережіть горло і дихальні шляхи - в умови сучасної пандемії ці органи найбільш уразливі і можуть викликати багато несподіваних проблем", - попередила Аріна Артуровна.

Сімейним людям ніяких турбот в плані взаємин не передбачається. Можливі невеликі фінансові витрати на розвиток дітей, але все це буде в рамках запланованих раніше вкладень. Для деяких Козерогів в жовтні 2021 можливе незаплановане поповнення в родині.

Для тих, хто в пошуку, ніяких змін поки не передбачається. Допускається невеликий флірт і швидкоплинні зустрічі, які ні до чого не зобов'язують.

ВОДОЛІЙ

"У жовтні у Водоліїв виникнуть деякі проблеми з активністю життєвої позиції. Представникам різних професій в маркетинговій сфері доведеться приділити увагу аналізу накопичених питань. Основні акценти на те, як правильно вести бізнес, які інвестиції вкладати, як будувати відносини з потенційними бізнес-партнерами, на базі чого створювати бізнес-план", - розповідає Аріна.

Для деяких Водоліїв актуальною буде проблема нових фінансових джерел. При вирішенні цих проблем можна використовувати абсолютно всі засоби - не тільки глибокий аналіз, але і власну інтуїцію. Для цього сегмента рекомендовані послуги онлайн-шкіл, що надають курси в різних напрямках. Вони будуть корисні не тільки новачкам, але і працюючим фахівцям, які вирішать прокачати свої практичні навички. Також корисні вони будуть для тих, хто планує надалі заробляти в режимі онлайн.

На даному етапі незайвим буде оновлення гаджетів, але тільки після 20 жовтня - це своєрідна інвестиція в успішне у фінансовому плані майбутнє.

Для сімейних і закоханих найкраще буде відправитися в подорож, де приємний відпочинок можна поєднати з шоп-турами. Якщо є можливість замовити чартерні перельоти онлайн - зробіть це, щоб забезпечити собі безпроблемний уїк-енд.

"У третій декаді місяця можливі відчутні фінансові втрати, які відбудуться не з вашої вини. Це може бути і крадіжка, і непередбачені поломки побутових приладів. Постарайтеся уникнути цього моменту - уважно контролюйте роботу комунікацій в будинку і будьте пильними в спілкуванні з незнайомцями", - радить Аріна.

Зі здоров'ям не слід очікувати будь-яких проблем, крім сезонних захворювань в невеликій мірі.

РИБИ

Риб підстерігає небезпека в плані травмонебезпечних ситуацій або виникнення ДТП в перші дві декади жовтня. Також передбачаються невеликі проблеми зі здоров'ям, яких при правильному підході до свого організму можна уникнути.

Для працівників фінансової сфери, гуманітаріїв та інших спеціальностей подібного характеру варто очікувати позитивних змін в просуванні по кар'єрних сходах. Успіх чекає тих, хто зайнятий в бізнесі і торгівлі, будь-яких справах, що вимагають точності, а також фінансистів і бухгалтерів. Творчі люди можуть розраховувати на невеликі зрушення в своєму напрямку.

"Для сімейних Риб можуть виникнути деякі проблеми, пов'язані з фінансовими операціями. Тут потрібно поставитися до проблеми по-філософськи, або постаратися піти на компроміс", - вважає астролог.

Стосунки в шлюбі і взаємодія з партнерами в жовтні не можна назвати безхмарними. Можлива причина розбіжностей - фінанси. Знадобиться вміння знаходити компроміс щодо сімейного бюджету, а головне - не ставити це питання на чільне місце. Спонтанні, необдумані вчинки в даній ситуації здійснювати не варто. Тим більше що в цьому місяці ймовірні несподівані доходи партнера, позитивні зміни у фінансовій ситуації.

В останній декаді жовтня 2021 у Риб також планується значне фінансове поповнення вашого сімейного бюджету - з боку родичів або знайомих партнера. Також гроші можуть принести будь-які справи, що вимагають від вас проявити фантазію і вміння мислити абстрактно.

Від дітей можна чекати великих успіхів. Тому в кінці місяця можна сміливо планувати спільний уїк-енд з виїздом в тревел-тур. Дозвольте своєму нащадку реалізувати його давню мрію блогерства - замовте для нього з заохочувальною цілю хорошу апаратуру для зйомок відео.