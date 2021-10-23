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Гороскоп на листопад 2021 для Близнюків: в чому вам сильно пощастить цієї осені

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Субота 23 жовтня 2021 21:00
Гороскоп на листопад 2021 для Близнюків: в чому вам сильно пощастить цієї осені Колаж РБК-Україна: Гороскоп на листопад 2021 для Близнюків
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на листопад 2021 року для Близнюків розповість, в чому знак Зодіаку чекає везіння, удача, успіх і зміни.

Прогнозом на листопад 2021 з Lite поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

За її словами, ділова сторона близнюків в листопаді 2021 показує цілком вдале просування вперед. Люди, зайняті в сфері аутсорсингу, отримають багато вигідних пропозицій від своїх партнерів.

"Між підлеглими і вищестоящим керівництвом у вас складаються найбільш сприятливі для успішної роботи відносини. Це вдалий час для офіційних і серйозних довгострокових справ, пов'язаних з чужими грошима: угод, звернення в банк, інвестицій", - розповіла Аріна

Якщо у вас є в підпорядкуванні люди, то зараз - саме час зважитися на масштабування і розширення штату, так як саме в цей період є великі шанси знайти найвідповідальніших і розумних виконавців.

Любовна лінія також досить успішна. Ті, хто має тривалі стосунки, можуть розраховувати на пропозицію офіційно зареєструвати шлюб.

"Одинаки можуть зустріти справжнє кохання, причому в найнесподіванішому місці, аж до відрядження в чужому місті. Зірки вказують на те, що ваш майбутній партнер буде дуже забезпеченим", - впевнена астролог.

Аріна Артуровна рекомендує приділити час своєму хобі.

"Подивіться на сайтах в інеті, чи є яка-небудь перспектива того, що ви зможете вигідно реалізувати те, що ви вмієте робити руками. Цілком можливо, що в недалекому майбутньому такий формат дозвілля може стати для вас гідним варіантом додаткового заробітку. Один з можливих варіантів - ви зможете заробити на фрілансі або на організації свят, отримати приз в розважальному конкурсі або ж отримаєте винагороду за створення ексклюзивної біжутерії", - додала експерт.

Раніше астролог також розповіла, що в листопаді 2021 чекає Овна і Тільця.

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