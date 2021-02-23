Гороскоп на март для Девы: в начале весны вас ждут важные перемены

Эксперт прогнозирует, что Дев в марте захватят неистовые чувства и эмоции, возможно, вы даже встретите свою любовь или партнера по жизни.

"Бизнес-партнерства так же будут складываться удачно, основа которых будет составлять доверие и вдохновение в идею. Благоприятное время для рекламы, юридических дел, заключения договоров, ведения переговоров, политической и общественной деятельности, а также для объявления помолвки и для любых культурных мероприятий", - рассказывает Арина.

В работе и карьере у Дев могут быть хорошие перспективы для повышения, так что не следует упускать момент. Время благоприятно для покорения новых высот, особенно если у вас есть надежный партнер рядом.

"Энергия и энтузиазм будут направлены на продвижение себя и своего бренда. Карьера и другие амбиции выступают на первый план, ваши действия могут заложить сейчас важное влияние на ваше будущее. Вам нужно упорно работать и идти напролом, чтобы привлечь внимание окружающих и тех, кто обладает нужными связями и ресурсами. Именно эти качества помогут добиться успеха и укрепить деловую репутацию", - добавила астролог.

Небольшие трудности могут быть со здоровьем - легкие недомогания и вирусные инфекции. Но вы с легкостью справитесь с ними, главное в это время хорошо высыпаться, соблюдать режим дня и принимать витамины.