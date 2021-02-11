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Гороскоп на март 2021: эти знаки Зодиака ждет самый счастливый месяц в году

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на март 2021 обещает четырем знакам Зодиака невероятное везение в любви, карьере, финансах. Для кого начало весны станет самым счастливым временем в году - читайте в нашем материале.

О главных везунчиках марта 2021 пишет издание Inpot.

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Телец

Март 2021 года пройдет для Тельцов в положительном русле. Вас ждут большие возможности в профессиональном развитии. Главное - усердно работайте, но не увлекайтесь. Стремление преуспеть может так поглотить вас, что совсем не останется времени на личную жизнь.

На любовном фронте все будет прекрасно. Одинокие Тельцы встретят свою судьбу, и роман будет настолько стремительно развиваться, что уже к концу месяца вы станете жить вместе. Состоящим в отношениях вторая половинка простит все проколы, так что конфликтов не ожидается.

Рак

Раков ждет месяц радости и удачи, особенно в профессиональном плане. Вам предложат сменить работу или же повышение. Не сомневайтесь - все сложится как нельзя лучше. Перемены благоприятно отразятся и на личной жизни.

Март - идеальное время для общения, одинокие Раки смогут завести множество новых знакомств, а также встретить свою любовь. Те кто состоит в отношениях, почувствуют некоторую напряженность в общении со второй половинкой. Разговоры по душам в романтической обстановке помогут все наладить.

Весы

Для Весов наступает волнующая пора, полная любви и приятных событий. Возможно появление нового хобби, что позитивно повлияет на личную и деловую жизнь.

Те, кто ищет любовь, обязательно ее встретят, и случится это на работе. Астрологи рекомендуют Весам иногда отвлекаться от текущих дел, чтобы не пропустить начало большой любви.

Водолей

Водолеи в марте смогут покорить даже самые сложные вершины в карьере и в любви. На работе вас ждет большая удача, крупная премия и карьерные перспективы. Но на пике успеха не теряйте голову, действуйте и ни в коем случае не отступайте от поставленной цели.

То же самое можно сказать и о любовных отношениях. Сейчас Водолеи на вершине популярности у противоположного пола, но очень скоро все может измениться. Поэтому ловите удачу за хвост - знакомьтесь, флиртуйте и влюбляйте в себя.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым Святой Валентин подарит настоящую любовь.

Также мы писали, что украинский астролог рассказала про возможности, которые нам подарит февральское новолуние.

А вот Павел Глоба назвал главных счастливчиков недели среди двенадцати знаков Зодиака.

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