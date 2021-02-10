Святой Валентин подарит настоящую любовь этим знакам Зодиака: избранных только трое!

Любовный гороскоп на февраль 2021 готовит некоторым знакам Зодиака судьбоносную встречу, которая может подарить надежного, верного, искреннего спутника жизни. Эти трое избранных проведут День святого Валентина с человеком, которому захотят посвятить себя, открыться и подарить радость. И астрологи уверяют - это чувство будет взаимным.

Лев

Вас можно поздравить с тем, что грядут перемены к лучшему на любовном фронте. У вас может сложиться приятный вечер ближе к выходным, но не говорите на свидании о деньгах. У тех, чьи отношения уже устоялись, могут возникнуть проблемы со второй половинкой. Она будет слишком эмоциональна и раздражительна. Не пытайтесь отстаивать свою правоту, и не лезьте на рожон. Лучше выслушать претензии, а объясниться позже.

Дева

Не исключено, что в ближайшее время предстоит очень важная встреча, которая кардинально повлияет на то, как сложится ваша романтическая судьба. При этом астрологи предостерегают, что вы будете весьма импульсивны в своих поступках. Это может привести не к самым благоприятным последствиям в общении с противоположным полом. Чтобы не оттолкнуть как потенциальных партнеров, так и имеющуюся у вас вторую половинку, отслеживайте свое поведение и говорите себе "стоп" вовремя.

Рыбы

У одиноких Рыб ожидается весьма интересное развитие событий. Им предстоит попробовать создать отношения, невзирая на разницу в возрасте. Вероятно, мало кто будет иметь в этом успех, но попробовать стоит. А вот Рыб в отношениях ждет относительно спокойная неделя. Семейный быт потребует решения проблем с домашней рутиной. Совместные дела со второй половинкой очень помогут сблизиться и преодолеть все возможные кризисные ситуации.