Гороскоп для Льва на июль 2021: середина лета принесет невероятные возможности

Астролог отметила, что Львы окажутся в центре многих событий, а достижение целей станем особенно легким.

"Это ваше время! Венера и Марс в вашем знаке, после 22 июля и Солнце перейдет в знак Лев. А это значит, что плевать вы хотели на мнение окружающих, вы будете в центре внимания всех событий или станете причиной этих событий. Ваша харизма, успех и обаяние будет слепить до тошноты, вызывая зависть у окружающих. Гните свою линию, высказывайте свои желание и ставьте свои условия и ультиматумы. В этом месяце это сработает. Это время достижения целей, во чтобы это вам не стало. Вы сияете и излучаете солнечную энергию, а поэтому нужные люди и партнеры сами к вам притянутся. Не забывайте использовать ваше врожденное актерское мастерство и игру", - рассказала Арина Артуровна.

Запускайте новые проекты, покупайте рекламу, пиарьте свой продукт, правда, с коллаборацией и сотрудничеством могут быть проблемы, так как вы не слышите и не видите окружающих.

Проблемы и нервные вопросы могут решиться неожиданным для вас способом. Вы будете чувствовать огромный потенциал энергии, сексуальность и агрессивность. В этом месяце ждите любовные яркие приключения, много страсти, спорта, шикарный отдых и подарки от ваших партнеров или поклонников.

Месяц так же благоприятен для того, чтоб привести себя в порядок, поменять стиль, сходить в салон, к косметологу, на шоппинг и преобразиться. Не бойтесь быть ярким и запоминающимся в своем стиле с ноткой эксцентричности.

Астролог предупредила, что в сфере личных отношений стоит быть осторожнее, но возможны и приятные сюрпризы.

"Для Асцендентных Львов есть вероятность разрывов в отношениях, браках, партнерствах. Увлеченность другим человеком. Запланированный отпуск можно провести со "своим человеком" в приятном путешествии. Одинокие Львы в дороге могут познакомиться с интересным попутчиком, с которым завяжется дружба и не только…", - подчеркнула Арина Артуровна.

Львы-родители будьте очень внимательны с детьми, а спокойный настрой и умение договориться помогут установить с подрастающим поколением доверительные отношения. Июль подходит для зачатия.

Возможна хорошая прибыль от предпринимательской деятельности, доходы от сделок по недвижимости, существенная материальная поддержка. Многие ваши финансовые инициативы будут конструктивны и принесут доход.

Этот период подходит и для отдыха, развлечений, в том числе и спортивных, а также увлечений психологией, религией, творчеством. Удачное время для освоения игры на музыкальном инструменте, оздоровительных процедур.