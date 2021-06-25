Гороскоп для Лева на липень 2021: середина літа принесе неймовірні можливості

Астролог зазначила, що Леви опиняться в центрі багатьох подій, а досягнення цілей станемо особливо легким.

"Це Ваш час! Венера і Марс у вашому знаку, після 22 липня і сонце перейде в знак Лев. А це означає, що плювати ви хотіли на думку оточення, ви будете в центрі уваги всіх подій або станете причиною цих подій. Ваша харизма, успіх і чарівність буде зліпити до нудоти, викликаючи заздрість в оточення. Гніть свою лінію, висловлюйте свої бажання і ставте свої умови та ультиматуми. Цього місяця це спрацює. Це час досягнення цілей чого б це вам не стало. Ви сяєте і випромінюєте сонячну енергію, а тому потрібні люди та партнери самі до вас притягнуться. Не забувайте використовувати вашу вроджену акторську майстерність і гру", - розповіла Аріна Артуровна.

Запускайте нові проєкти, купуйте рекламу, піарте свій продукт, правда, з колаборацією і співпрацею можуть бути проблеми, оскільки ви не чуєте і не бачите оточення.

Проблеми та нервові питання можуть вирішитися несподіваним для вас способом. Ви будете відчувати величезний потенціал енергії, сексуальність і агресивність. Цього місяця чекайте любовні яскраві пригоди, багато пристрасті, спорту, шикарний відпочинок і подарунки від ваших партнерів або шанувальників.

Місяць так само сприятливий для того, щоб привести себе в порядок, поміняти стиль, сходити в салон, до косметолога, на шопінг і перетворитися. Не бійтеся бути яскравим і незабутнім у своєму стилі з ноткою ексцентричності.

Астролог попередила, що у сфері особистих відносин варто бути обережніше, але можливі й приємні сюрпризи.

"Для Асцендентних левів є ймовірність розривів у відносинах, шлюбах, партнерствах. Захопленість іншою людиною. Заплановану відпустку можна провести зі "своєю людиною" в приємній подорожі. Самотні Леви в дорозі можуть познайомитися з цікавим попутником, з яким зав'яжеться дружба і не тільки...", - підкреслила Аріна Артуровна.

Леви-батьки будьте дуже уважні з дітьми, а спокійний настрій і вміння домовитися допоможуть встановити з молодим поколінням довірчі відносини. Липень підходить для зачаття.

Можливий хороший прибуток від підприємницької діяльності, доходи від угод з нерухомості, істотна матеріальна підтримка. Багато ваших фінансових ініціатив будуть конструктивні та принесуть дохід.

Цей період підходить і для відпочинку, розваг, в тому числі й спортивних, а також захоплень психологією, релігією, творчістю. Вдалий час для освоєння гри на музичному інструменті, оздоровчих процедур.