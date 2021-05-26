Гороскоп на июнь для Тельца: удача светит почти по всем фронтам

Особую тему месяца займет финансовая сторона. В коридоре затмений будет наблюдаться изменчивость настроения, душевная неустойчивость.

Много сил вы будете тратить на поиски дополнительных заработков, возможны поступления новых предложений по работе, сотрудничеству. Затмение покажет вам возможности приумножить своё состояние.

В это время лучше не приобретать крупные и дорогие вещи, так как вероятно, что вы захотите вернуть их или она быстро испортится либо не подойдет вам.

Если нуждаетесь в работе– самое время искать вакансию, соответствующую вам, но решение принимайте в конце месяца.

Если Вы соберетесь в путешествие, то лучше всего отправляться в то место, где вы уже были, так как могут быть разочарования, непредвиденные расходы и ситуации.

Тельцы без пары могут рассчитывать в это время на романтическое знакомство в дороге, поездках и на обучении.

Бизнесменам стоит воздержаться от расширения и снизить обороты в этот период, инвестировать можно только начиная с конца месяца.

Будьте внимательны с ценными вещами, украшениями и важными документами – высока вероятность потерь.

Для самообразования и повышения квалификации, новых книг - как раз то самое время. Нужная информация сама будет литься вам в уши.