Гороскоп на червень для Тельця: удача світить майже по всіх фронтах

Особливу тему місяця займе фінансова сторона. У коридорі затемнень буде спостерігатися мінливість настрою, душевна нестійкість.

Багато сил ви будете витрачати на пошуки додаткових заробітків, можливі надходження нових пропозицій по роботі, співпраці. Затемнення покаже вам можливості примножити свій стан.

В цей час краще не купувати великі та дорогі речі, оскільки ймовірно, що ви захочете повернути їх або вона швидко зіпсується або не підійде вам.

Якщо потребуєте роботи - саме час шукати вакансію, відповідну вам, але рішення приймайте в кінці місяця.

Якщо ви зберетеся в подорож, то найкраще відправлятися в те місце, де ви вже були, оскільки можуть бути розчарування, непередбачені витрати та ситуації.

Тельці без пари можуть розраховувати в цей час на романтичне знайомство в дорозі, поїздках і на навчанні.

Бізнесменам варто утриматися від розширення і знизити обороти в цей період, інвестувати можна тільки починаючи з кінця місяця.

Будьте уважні з цінними речами, прикрасами та важливими документами – висока ймовірність втрат.

Для самоосвіти та підвищення кваліфікації, нових книг - якраз той самий час. Потрібна інформація сама буде литися вам у вуха.