Гороскоп на июнь для Раков: ждите романтические знакомства и путешествия

Июнь будет наполнен тайнами, сильной интуицией, вдохновением, поэтому стоит мыслить более позитивно, прогрессивно, отказываясь от бредовых и туманных мечтаний.

Ваше поведение будет более скрытна, чем обычно и весьма странной для окружающих. Возможны тайные переговоры, действия и встречи. Так же могут быть тайные любовными встречи либо вестись двойная жизнь.

Есть возможность познакомится с интересным человеком, который в будущем может стать другом или любимым человеком. Весь месяц – отличное время для романтического путешествия со своим человеком. Родителей-Раков порадует ребенок своими успехами в спорте или творчестве.

Возможны контакты с людьми сомнительной репутации, раскрытие тайн и интриги скрытых врагов. Июнь принесет высокие доходы предпринимателям, чья деятельность скрыта либо связана с образованием, внешней торговлей, заграницей.

Расширяйте горизонты, экспериментируйте, внедряйте новое, и тогда прибыль не за горами. Если Вы участвуете в судебном разбирательстве – решение окажется в Вашу пользу.

Время благоприятно для решения дел с налоговыми инспекциями, любыми контролирующими органами, для тайных финансовых операций.

Возможно, появится тяга к нетрадиционным методам оздоровления. Так же это время благоприятно для санаторного лечения и дальних путешествий.