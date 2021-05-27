Гороскоп на червень для Раків: чекайте романтичні знайомства і подорожі

Червень буде наповнений таємницями, сильною інтуїцією, натхненням, тому варто мислити більш позитивно, прогресивно, відмовляючись від маячних і туманних мрій.

Ваша поведінка буде більш прихована, ніж зазвичай і вельми дивною для оточуючих. Можливі таємні переговори, дії та зустрічі. Так само можуть бути таємні любовними зустрічі або вестися подвійне життя.

Є можливість познайомиться з цікавою людиною, яка в майбутньому може стати другом або коханою людиною. Весь місяць - відмінний час для романтичної подорожі зі своєю людиною. Батьків-Раків порадує дитина своїми успіхами в спорті або творчості.

Можливі контакти з людьми сумнівної репутації, розкриття таємниць і інтриги прихованих ворогів. Червень принесе високі доходи підприємцям, чия діяльність прихована або пов'язана з освітою, зовнішньою торгівлею, закордоном.

Розширюйте горизонти, експериментуйте, впроваджуйте нове, і тоді прибуток не за горами. Якщо ви берете участь в судовому розгляді - рішення виявиться на Вашу користь.

Час сприятливий для вирішення справ з податковими інспекціями, будь-якими контролюючими органами, для таємних фінансових операцій.

Можливо, з'явиться тяга до нетрадиційних методів оздоровлення. Так само цей час сприятливий для санаторного лікування і далеких подорожей.