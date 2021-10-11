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Гороскоп от Глобы: эти знаки Зодиака ждут кардинальные перемены уже с сегодняшнего дня

Автор: Дмитрий Войналович

Появился гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года для всех знаков Зодиака от Тамары Глобы. По словам астролога, ближайшие семь дней принесут как удачу, так и некоторые проблемы.

Глоба рассказывает, кого уже с сегодняшнего дня ожидают перемены в карьере, финансовом благополучии, любви и не только, пишет FTimes.

Телец

Жизнь Тельцов на этой неделе очень сильно изменится. Причем перемены будут благоприятными. Главное, советует астролог, обходите стороной странных и заносчивых людей.

В это время можно и нужно менять обстановку. Отправляйтесь в дорогу, делайте перестановку или даже ремонт.

Рак

В большинстве сфер жизни Раков ждут кардинальные перемены. Однако в какой-то момент вы сильно устанете, поэтому постарайтесь отдохнуть и перезагрузиться.

В конце недели вас ждут много приятных неожиданностей и перемен в любовной сфере. Кое-кто может даже встретить свою вторую половинку в ближайшие семь дней.

Водолей

Водолеям на этой неделе удастся познакомиться с интересными и нужными людьми, которые останутся в их жизни надолго. Для представителей этого знака Зодиака это неделя общения, романтики, любви.

А вот на работе все свои задачи старайтесь выполнять самостоятельно, не привлекайте никого, чтобы получить уверенные и правильные результаты.

Ранее Павел Глоба предрек проблемы этим знакам Зодиака в 2022 году.

Также предлагаем вам свежий гороскоп Таро, который рассказывает, кому эта неделя благоволит удача, а кого подстерегает опасность.

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