Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака: кому благоволит удача, а кого подстерегает опасность

Гороскоп на октябрь 2021 по картам Таро для всех знаков Зодиака подскажет, для кого в это воскресенье судьба может подготовить особые приятные сюрпризы, а кому наоборот - лучше мобилизовать внимание и быть более осторожными, чтобы минимизировать негативные последствия от возможных бед и неудач.

Астрологи рассказали, что сулит гороскоп Таро 10 октября представителям всего зодиакального круга. Об этом передает SlovoFraza .

Овен - Восьмерка денариев

Овнам в эту дату рекомендуется пересмотреть собственные жизненные пути и проанализировать траты энергии и ресурсов. Может, от некоторых прожектов лучше отказаться, отбросить балласт и добиться результата в реальных необходимостях, и не пришла ли пора открывать новые горизонты.

Телец - Король кубков

Тельцам дата благоволит для общения с искренними людьми, которые вас ценят и знают. Даже если вы давно отдалились от друзей и окружили себя "верной свитой", эксперты советуют отменить все дела и вернуться к истокам.

Близнецы - Дама денариев

Для Близнецов это воскресенье может быть весьма успешным днем для начала романтических отношений и для встречи своей любви, если вы одиноки. Будьте решительнее и отбросьте хандру.

Рак - Рыцарь мечей

Ракам 10 октября может подготовить неожиданные вызовы, с которыми будет не просто справиться из-за накопившейся за неделю усталости. Астрологи рекомендуют представителям этого знака Зодиака быть максимально осторожными, чтобы не взвалить на себя чрезмерные обязательства и не запутаться в проблеме еще больше.

Лев - Четверка жезлов

Для Львов дата готовит позитивное время с приятными приключениями и воодушевлением. Эксперты рекомендуют попробовать начать новое дело или разрешить вопрос, который давно вас тревожил.

Дева - Десятка мечей

Для Девы день 10 октября весьма благоприятный для новых знакомств и "выходов в свет". В этот выходной можно смело отправляться с друзьями на мероприятие, где высока вероятность встречи интересных людей, которые в будущем сыграют весомую роль в жизни.

Весы - Воздержание

Весам лучше в этот выходной сконцентрироваться на позитиве и думать только о хорошем. Дата также благоприятна для самоанализа - но не самобичевания. Эксперты советуют прислушаться к своему внутреннему голосу.

Скорпион - Король жезлов

Скорпионам 10 октября лучше сохранять большую сдержанность, стать смиреннее, и пристальнее обратить внимание на того, кто вас окружает. Желательно больше времени провести с близкими.

Стрелец - Двойка мечей

Стрельцам дата может подарить, при большей внутренней решительности и здоровой самокритике, возможность "сбросить повязку с глаз" и перестать "плыть по течению", но самому установить нужный курс, составить план действий и начать предпринимать реальные шаги.

Козерог - Десятка кубков

Козерогам лучше в этот день сохранять бдительность в общении с окружающими и осторожность в решениях - высока вероятность, что недоброжелатель как раз сегодня себя проявит, и захочет принести вам вред, подговорив на сомнительное мероприятие или аферу.

Водолей - Восьмерка кубков

Водолеям 10 октября важно сохранять душевное равновесие и спокойствие. Высока вероятность, что появятся неожиданные предложения, на которые лучше давать "добро", тщательно все обдумав.

Рыбы - Шестерка жезлов

Рыбам в этот день Вселенная может преподнести множество приятных сюрпризов, и появится чувство окрыленности. При этом эксперты советуют быть осторожнее со своими желаниями и аппетитами, чтобы при последующем благоприятном периоде дольше времени получать хорошие дивиденды.