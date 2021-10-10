Глоба предрек проблемы этим знакам Зодиака в 2022 году: ждите трудностей

Гороскоп на 2022 год от Павла Глобы рассказывает про четыре знака Зодиака, которым в следующем году часто будет не везти в работе, любви и финансах, да и в целом - придется преодолевать огромные трудности.

Представителям каких знаков Зодиака необходимо приготовиться к резким поворотам судьбы в 2022 году - астролог рассказал изданию Novyjgod.

Рак

Ракам следует начать 2022 год с успокоения нервов и придержать амбиции. Ведь именно от принятых на ясную голову решений будет зависеть успех в бизнесе или карьере. Чтобы улучшить финансовое положение - придется приложить максимум усилий.

Намечаются трудности и в семейной жизни. В частности, существует риск возникновения разногласий из-за напряженного графика. Глоба советует взять себя в руки и не оказывать давления на близкого человека.

Во второй половине лета обязательно отдохните и наберитесь сил.

Лев

В семье Львов в следующем году есть вероятность склок, ссор и скандалов, если не удастся справиться со своей высокомерностью.

Вплоть до конца лета вам придется уделять время финансовому планированию и погашению долгов.

Стрелец

Для Стрельцов успех будет зависеть от мелочей. Важную роль сыграют "погода в доме" и повышение профессиональных навыков. Без надежного тыла и поддержки друзей преодолеть преграды будет сложно.

Во второй половине лета существует риск потратить большую сумму денег, что станет причиной разногласий и скандалов в семье. Поэтому в первом полугодии следует включить режим экономии и начать копить.

Козерог

Упрямые Козероги будут вынуждены держать оборону уже с начала года. Период начнется с потери работы и отсутствия средств к существованию.

Вам следует взять себя в руки и вспомнить про заначку. С началом весны появится шанс открыть свое дело.