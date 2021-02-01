Гороскоп на февраль от Павла Глобы для всех знаков Зодиака: кого накроет успехом

Гороскоп на февраль 2021 от именитого астролога Павла Глобы поведает всем знакам Зодиака про уникальные шансы, возможные перемены и трудности, которые им уготованы в последний месяц зимы. Кого ждут проблемы и неприятности? Для кого конец зимы станет новым жизненным стартом? Кто встретит искреннюю любовь, а кому грозит разрыв старых отношений? Обо всем этом читайте в нашем материале.

Павел Глоба считает, что февраль сможет научить каждого из нас чему-то новому. В целом месяц будет благоприятным, но и непредсказуемым, пишет slovofraza. Астролог дал ценный совет каждому из двенадцати знаков Зодиака.

Овен

Одинокие Овны получат шанс на встречу второй половинки, и это может произойти уже в первую неделю февраля. Ваше обаяние и харизма будут на пределе в это время, что поможет привлечь нужного человека. Вас ждет много сюрпризов и перемен к лучшему. Но без трудностей и проблем не обойтись. Астролог советует больше работать, и не растрачивать энергию попусту.

Телец

Тельцов в феврале накроет настоящей финансовой удачей. У вас получится совершить важные покупки, и при этом сильно не потратиться. В работе и делах понадобится терпение и выдержка. А в любви астролог советует идти вперед и не оглядываться. В середине месяца вас может накрыть неприятными воспоминаниями, но не отчаивайтесь - займитесь работой по дому, посвятите время близким.

Близнецы

Февраль 2021 может стать для Близнецов наиболее ярким месяцем, который запомнится вам надолго. Этот период будет очень продуктивным, но придется помнить, что чудеса сами собой не случаются. Вам следует быть максимально продуктивными и помнить, что успехов добьются только те представители знака, кто знает, чего хочет от жизни. Расставьте цели и смело встречайте последний месяц зимы.

Рак

Для Раков начинается период взлетов, благоприятных перемен, отличного настроения. Они существенно усилят их энергию и помогут направить ее в нужное русло. Сила звезд поможет Ракам как следует отдохнуть, поэтому это время как нельзя идеально подходит для отпуска, смены обстановки. В феврале Раки смело могут совершать дорогостоящие покупки. Главное - не носите с собой крупные суммы просто так, есть вероятность краж и потерь.

Лев

Львам очень повезет в любви. Одиноким представителям Знака удастся найти вторую половинку, а тем, кто уже в отношениях, удастся разрешить внутренние споры и конфликты. Февраль приятно удивит этих людей, дав им возможность почувствовать себя нужными и важными, счастливыми и удачливыми. Настало время посмотреть на себя со стороны, распрощавшись с изъянами и предрассудками.

Дева

Дев ждут трудности в работе и делах, но только в начале месяца. Начиная со второй декады ситуация резко изменится в лучшую сторону. Финансовая жизнь Дев резко пойдет в гору, считает астролог. В любви очень осторожными стоит быть одиноким представителям Знака, ведь не очень порядочные люди могут нанести психике Дев огромный ущерб. Желательно не форсировать события, наслаждаясь моментом, и не спешите никому признаваться в любви.

Весы

Весам звезды обещают месяц полный позитивной энергии. Настало время оставить весь эмоциональный мусор позади, забыть обиды и перестать копить в себе злость. Если этого не сделать, сильно снизится продуктивность и пропадет позитивный настрой. Сейчас не стоит воспринимать все слишком близко к сердцу. Все происходящее должно учить Весов тому, как можно поступать, а как нет. Если актуальной станет тема экономии, то лучше экономить время, а не деньги.

Скорпион

Скорпионы окажутся в феврале в центре внимания со стороны противоположного пола. Что касается финансовой сферы - обратитесь к своей интуиции, она вас не подведет и не предаст. Но это не значит, что нужно двигаться только по наитию. Опыт прошлого поможет этим людям не попасть в трудную ситуацию, повысить доходы. Астролог рекомендует довериться внутреннему чутью, тогда конец зимы будет крайне успешным.

Стрелец

Дело в том, что звезды и планеты будут весь месяц находиться в очень благоприятном положении. Вселенная будет направлять Стрельцов по верному пути. Если что-то не будет получаться или начнут срываться планы, не нужно бить тревогу и впадать в депрессию. Это то самое время, когда ничего не происходит просто так. Нужно довериться звездам и двигаться по течению. Стрельцам стоит опасаться трех вещей: безделья, неосмотрительного принятия решений и жадности.

Козерог

Отличное время для путешествий, командировок, поездок на автомобиле, поезде, полетов на самолете. Самостоятельность - вот что любит большинство Козерогов. Нужно стремиться к ней с первых дней и до самого конца месяца. Планеты подарят Козерогам много энергии и сил, терпения, позитива. Не исключено, что в феврале могут вернуться некоторые старые проблемы, но вы с ними очень быстро справитесь.

Водолей

Водолеям необходимо помнить о себе, потому что в феврале звезды помогут им стать счастливыми. Жизнь этих людей преобразится, если они сами того захотят. Под лежачий камень вода не течет, поэтому Водолеям нужно будет действовать, брать на себя инициативу. Приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого, поэтому нужно сделать первый шаг - остальное получится само собой. Главное - не просите ни у кого советов.

Рыбы

В январе у большинства Рыб все шло наперекосяк, но в феврале ситуация должна измениться к лучшему. Это будет очень стабильное и благоприятное время, в которое нужно бороться за место под солнцем. Нет лучшего периода для физической и интеллектуальной активности, чем этот. Можно заняться поисками новых увлечений, открытием бизнеса, сменой места работы, обучением и получением новых знаний.

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