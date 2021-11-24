Гороскоп на декабрь 2021: что можно и нельзя делать Овнам

В деловой сфере могут быть трудности

По мнению эксперта, в декабре Овнов могут ждать заметные проблемы особенно в профессиональной и юридической сфере, клиенты могут быть недовольны и требовать назад свои деньжата.

"Также могут быть проблемы с алиментами, банками, долгами налоговыми и другими инстанциями. Поэтому для вас в декабре очень важно проанализировать свое жизненное направление, поскольку именно в этом месяце закладывается основа успеха будущего года", - советует эксперт.

Для людей науки четко прослеживается потенциал для защиты диссертации или дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.

Менеджерам пора пересмотреть свои бизнес-планы, отдавая приоритет главным направлениям своей деятельности.

Чрезвычайно благотворен месяц и для Овнов творческого плана.

Что ждет Овнов в личной жизни

Одиноким рекомендованы предновогодние вояжи - рождественский тур открывает большую перспективу для бывших знакомств, так как ретро Венера ничего нового путнего вам не светит.

Семейные также вполне могут спланировать путешествия в теплые страны. По затмению могут открыться новые горизонты и возможности в загранице и по путешествиям.

Бонусы и "плюшки" все же будут

Овны, которым придется интенсивно трудиться, нервничать и потеть в декабре, не останутся без наград. Они могут рассчитывать на благосклонность руководителей, что в дальнейшем приведет к продвижению по службе и к увеличению финансовых доходов.

Кроме того, есть огромный шанс получить премии или бонусы непосредственно перед Новым годом - в результате успешных импортно-экспортных операций, выплаты дивидендов, прочее.

Однако при этом желательно поостеречься финансовых авантюр, так как они могут привести к обману и разорению.

Не стоит связываться с валютными операциями, вкладывать в акции ценных бумаг, брать кредиты.

Звезды говорят о высоком риске аварийных ситуаций на дорогах, а потому самым лучшим выходом из ситуации будет своевременное оформление страховки на транспортное средство.

Что ждет в сфере здоровья Овнов

Овны-родители должны более внимательно отнестись к здоровью своих детей. В декабре для них есть большой риск простудных и ЛОР-заболеваний.

Сами Овны могут также ощутить небольшое недомогание - меньше агрессии. Превентивные меры помогут избежать серьезных проблем со здоровьем.

Новый год лучше отметить с каким-нибудь иностранцем или дальними - братьями-сестрами, в поездке, заграницей или онлайн.