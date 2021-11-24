Гороскоп на грудень 2021: що можна і не можна робити Овнам

У діловій сфері можуть бути труднощі

На думку експерта, в грудні Овнів можуть чекати помітні проблеми особливо в професійній і юридичній сфері, клієнти можуть бути незадоволені і вимагати назад свої грошенята.

"Також можуть бути проблеми з аліментами, банками, боргами податковими та іншими інстанціями. Тому для вас в грудні дуже важливо проаналізувати свій життєвий напрямок, оскільки саме в цьому місяці закладається основа успіху майбутнього року", - радить експерт.

Для людей науки чітко простежується потенціал для захисту дисертації або подальшого просування по кар'єрних сходах.

Менеджерам пора переглянути свої бізнес-плани, віддаючи пріоритет головним напрямам своєї діяльності.

Надзвичайно благотворний місяць і для Овнів творчого плану.

Що чекає Овнів в особистому житті

Самотнім рекомендовані передноворічні вояжі - різдвяний тур відкриває велику перспективу для колишніх знайомств, так як ретро Венера нічого нового путнього вам не світить.

Сімейні також цілком можуть спланувати подорожі в теплі країни. За затемненням можуть відкритися нові горизонти і можливості в закордоні і по подорожах.

Бонуси і "плюшки" все ж будуть

Овни, яким доведеться інтенсивно працювати, нервувати і потіти в грудні, не залишаться без нагород. Вони можуть розраховувати на прихильність керівників, що в подальшому призведе до просування по службі і до збільшення фінансових доходів.

Крім того, є величезний шанс отримати премії або бонуси безпосередньо перед Новим роком - в результаті успішних імпортно-експортних операцій, виплати дивідендів, інше.

Однак при цьому бажано остерегтися фінансових авантюр, так як вони можуть призвести до обману і розорення.

Не варто зв'язуватися з валютними операціями, вкладати в акції цінних паперів, брати кредити.

Зірки говорять про високий ризик аварійних ситуацій на дорогах, а тому найкращим виходом із ситуації буде своєчасне оформлення страховки на транспортний засіб.

Що чекає у сфері здоров'я Овнів

Овни-батьки повинні більш уважно поставитися до здоров'я своїх дітей. У грудні для них є великий ризик простудних і ЛОР-захворювань.

Самі Овни можуть також відчути невелике нездужання - менше агресії. Превентивні заходи допоможуть уникнути серйозних проблем зі здоров'ям.

Новий рік краще відзначити з яким-небудь іноземцем або далекими - братами-сестрами, в поїздці, закордоном або онлайн.