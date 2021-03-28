Гороскоп на апрель для Скорпиона: что кардинально изменится в вашей жизни

В апреле ваша планета Марс будет в экзальтации, поэтому вы почувствуете прилив сил и желание реализовывать свои планы. Это может быть достаточно напряженный период, но весьма продуктивный и с пониманием выгоды, так как ваше продвижение всегда идет через риски и кризисы.

"Будут предоставлены возможности, чтоб решить финансовые вопросы, например, предоставленный кредит, помощь в долг со стороны, оставленное наследство. Так же благоприятно будут решаться вопросы с недвижимостью, безопасностью и ремонтными работами", - пишет астролог.

А вот рабочие процессы, подчиненные, домашний персонал и ваши питомцы могут изрядно потрепать Скорпиону нервы. На первый план выступят графики работы, решение задач и выполнение обязанностей, связанных с вашей работой, коллегами или служащими. Могут быть неприятные известия или завышенные ожидания по поводу вашей профессиональной деятельности, также интриги или нервозная обстановка в коллективе. Будьте внимательные при любых оформлениях бумаг.

"Ваша сексуальность и притяжение возрастет, как и количество ваших партнеров, но будьте разборчивы в связях, так как могут быть неожиданные последствия. Этот период благоприятен для сбора информации о здоровье и физической форме, если вас что-то беспокоит, хорошо пройти обследования и консультации специалистов. Кроме того время благоприятно для проведения хирургических операций и лечения болезней", - резюмировала Арина Артуровна.