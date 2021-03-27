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Гороскоп на апрель 2021 для Девы: что изменится для вас в финансах и любви

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на апрель 2021 для знака Зодиака Дева подскажет, в каком направлении вам нужно приложить больше усилий, чтобы добиться максимум успехов. Астролог советует представителям знака повременить с азартом и воспользоваться возросшим либидо.

Прогнозом на апрель для Девы поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку). Смотрите ниже в материале, что вас ждет в середине весны.

В апреле Девы могут испытать некое напряжение, придется что-то преодолевать и за что-то бороться. Вы можете быть втянуты в финансовые проблемы, как свои, так и чужие.

"Решая их (проблемы - Ред.), вы сможете получить как большую прибыль, но и ущерб, зависимости от продуманности ваших действий. С бездумным риском и азартом стоит повременить, так как могут быть материальные потери вследствие быстрых и опасных действий", - советует астролог.

Работа в этом месяце будет приносить доходы, удовольствия и наслаждение процессом. Если вы в поиске, то это отличное время для трудоустройства. Будет возможность повышения в должности, организовать собственное предприятие, бизнес, решить проблемы с помощью влиятельных людей и высших инстанций. В целом месяц подходит для реализации бюрократических и меркантильных планов.

"Ваше трудолюбие, организаторские и административные способности помогут вам в достижении соответствующего положения. А в апреле у вас появится такой шанс - повысить свой статус, уровень жизни и круг общения, в котором вы вращаетесь", - добавила Арина Артуровна.

В этом месяце повысится сексуальный потенциал Дев, поэтому может захотеться попробовать что-то новое и испытать сильные ощущения. Светские контакты, романтические увлечения и сексуальные отношения станут особенно активными. Такие контакты могут увеличить ваши доходы и улучшить социальный статус.

Также астролог рекомендует особенно внимательно отнестись к своему здоровью и здоровью детей, так как могут быть болезни и травмы из-за рисковых видов спорта, соревнований, спортивных игр.

Ранее астролог также поделилась гороскопом на апрель 2021-го года для Овна, Тельца, Близнецов, Рака и Льва.

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