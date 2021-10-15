Гороскоп 2022 для женщин: кому Тигр принесет любовь, богатство и перемены

Овен

Астрологи говорят, что звезды и планеты будут постоянно посылать женщинам-Овнам подсказки. Ваша задача - правильно их прочесть. В 2022-м году представительницам этого знака Зодиака будет особенно везти в работе и бизнесе, возможно увеличение прибыли, новое место работы, открытие своего дела. Во второй половине года успешными будут деловые поездки, смена места проживания, покупка недвижимости.

Телец

Астрологи уверены, что женщины-Тельцы смогут достичь высот и успеха в любых начинаниях в году Тигра. Главное - выбрать какую-то одну сферу и отдать себя ей полностью. И хотя удача на вашей стороне, энергетический потенциал будет время от времени исчерпываться. Чтобы этого не произошло, планируйте все свои дела заранее. А мотивации вам уже точно хватит, чтобы впустить в свою жизнь кардинальные перемены.

Близнецы

Представительницам этого знака Зодиака в 2022-м году удастся наладить отношения с любимым человеком, родителями, родственниками. А начиная с лета вам следует полагаться на людей проверенных, которые смогут вам указать верный жизненный путь, подать руку в сложной ситуации, дать верный совет. Лето и осень вам лучше не проводить в уединении, ведь залог вашего успеха в командной работе.

Рак

Начало года для женщин-Раков будет не самым приятным, но уже к концу февраля все нормализуется. Вы наполнитесь внутренней уверенностью и красотой. Весна идеально подойдет для поисков второй половинки, а лето - для работы над финансами. А вот осенью Раки могут встретиться с неуступчивостью и агрессией от окружающих, но вы справитесь.

Лев

Женщин-Львов ожидает довольно изменчивый год, но не стоит волноваться. Вас ждут периоды большой удачи и хорошего настроения, в которые вам удастся сделать нечто очень важное для себя и своей семьи. В общении с окружающими стоит помнить, что первое впечатление о человеке в 2022 году будет самым правильным. В этом плане смело можно прислушиваться к интуиции.

Дева

Девам астрологи рекомендуют в 2022-м году чаще идти на компромиссы в семье, а особенно - не давить лишний раз на своего избранника. В году Тигра вы будете излишне экономны, что может раздражать ваших домашних. Чтобы избежать конфликтов, постарайтесь относиться к деньгам немного проще. А также, как бы вам этого не хотелось, прекращайте навязывать свое мнение любимому мужчине - иначе проведете год в спорах и скандалах.

Весы

Весам в этом году придется встретить на своем пути некоторые трудности. Они смогут преодолеть любые преграды, но для этого им придется потратить огромное количество сил и энергии. Также перед этими женщинами зимой и весной могут вставать сложные дилеммы. Чтобы сделать правильный выбор, им придется советоваться с близкими. Лучшее время для отпуска - середина лета и начало осени.

Скорпион

Женщинам этого знака в 2022 году звезды и планеты помогут стать лучше, обрести уверенность и силу воли. Первое, о чем стоит помнить всем Скорпионам - любые проблемы решаемы. Звезды и планеты не будут сталкивать вас с теми задачами, которые не имеют решения. Главная задача для вас - сохранять оптимистичный настрой и невозмутимость в любой ситуации.

Стрелец

Стрельцам необходимо научиться вычислять людей с плохой энергетикой. В идеале развить в себе максимальную самостоятельность и достичь самодостаточности. Ночные светила помогут Стрельцам сделать все возможное, чтобы вы стали сильнее. Астрологи советуют этим женщинам ничего не терять в году Тигра, ведь потерянное уже никогда не вернется. Это касается не только вещей, но и отношений.

Козерог

Женщинам этого знака астрологи рекомендуют не забывать о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В 2022 году Козерогам придется много трудиться для того, чтобы зарабатывать уважение, деньги, получать любовь. Безделье будет стоить вам счастья, а любые затраченные усилия принесут свои дивиденды. Укрепить удачу в начале года поможет смена стиля и внешности.

Водолей

Водолеям год Тигра принесет много финансовой удачи. Также эти дамы могут встретить на своем пути богатого и успешного мужчину. А тем, кто находится в отношениях, удастся их улучшить. Не исключено, что на пути появятся и трудности, токсичные люди. Астрологи утешают, что самые главные сложности ожидают женщин-Водолеев лишь в начале года. Дальше вас ждет яркий и позитвный период.

Рыбы

Представительниц этого знака Зодиака ждет динамичное и приятное лето в 2022 году, да и зима с весной выдадутся позитивными. В целом весь год Тигра будет для вас финансово и любовно везучим. Астрологи советуют Рыбам наконец-то заняться тем, что очень долго откладывали - отправьтесь на отдых, поищите новые увлечения и направления развития, смените обстановку.