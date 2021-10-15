Гороскоп 2022 для жінок: кому Тигр принесе любов, багатство і зміни

Овен

Астрологи кажуть, що зірки і планети будуть постійно посилати жінкам-Овнам підказки. Ваше завдання-правильно їх прочитати. У 2022-му році представницям цього знака Зодіаку буде особливо щастити в роботі і бізнесі, можливе збільшення прибутку, нове місце роботи, відкриття своєї справи. У другій половині року успішними будуть ділові поїздки, зміна місця проживання, покупка нерухомості.

Телець

Астрологи впевнені, що жінки-Тельці зможуть досягти висот і успіху в будь-яких починаннях в році Тигра. Головне - вибрати якусь одну сферу і віддати себе їй повністю. І хоча удача на вашому боці, енергетичний потенціал буде час від часу вичерпуватися. Щоб цього не сталося, плануйте всі свої справи заздалегідь. А мотивації вам вже точно вистачить, щоб впустити в своє життя кардинальні зміни.

Близнюки

Представницям цього знака Зодіаку в 2022-му році вдасться налагодити відносини з коханою людиною, батьками, родичами. А починаючи з літа вам слід покладатися на людей перевірених, які зможуть вам вказати вірний життєвий шлях, подати руку в складній ситуації, дати вірну пораду. Літо і осінь вам краще не проводити на самоті, адже запорука вашого успіху в командній роботі.

Рак

Початок року для жінок-Раків буде не найприємнішим, але вже до кінця лютого все нормалізується. Ви наповнитеся внутрішньою впевненістю і красою. Весна ідеально підійде для пошуків другої половинки, а літо - для роботи над фінансами. А ось восени Раки можуть зустрітися з непоступливістю і агресією від оточуючих, але ви впораєтеся.

Лев

Жінок-Левів очікує досить мінливий рік, але не варто хвилюватися. Вас чекають періоди великої удачі і гарного настрою, в які вам вдасться зробити щось дуже важливе для себе і своєї сім'ї. У спілкуванні з оточуючими варто пам'ятати, що перше враження про людину в 2022 році буде найправильнішим. В цьому плані сміливо можна прислухатися до інтуїції.

Діва

Дівам астрологи рекомендують в 2022-му році частіше йти на компроміси в сім'ї, а особливо - не тиснути зайвий раз на свого обранця. У році Тигра ви будете надмірно економні, що може дратувати ваших домашніх. Щоб уникнути конфліктів, постарайтеся ставитися до грошей трохи простіше. А також, як би вам цього не хотілося, припиняйте нав'язувати свою думку коханому чоловікові - інакше проведете рік в суперечках і скандалах.

Терези

Терезам цього року доведеться зустріти на своєму шляху деякі труднощі. Вони зможуть подолати будь-які перешкоди, але для цього їм доведеться витратити величезну кількість сил і енергії. Також перед цими жінками взимку і навесні можуть вставати складні дилеми. Щоб зробити правильний вибір, їм доведеться радитися з близькими. Кращий час для відпустки - середина літа і початок осені.

Скорпіон

Жінкам цього знака в 2022 році зірки і планети допоможуть стати краще, набути впевненості і сили волі. Перше, про що варто пам'ятати всім Скорпіонам - будь-які проблеми вирішувані. Зірки і планети не будуть зіштовхувати вас з тими завданнями, які не мають рішення. Головне завдання для вас - зберігати оптимістичний настрій і незворушність в будь-якій ситуації.

Стрілець

Стрільцям необхідно навчитися вираховувати людей з поганою енергетикою. В ідеалі розвинути в собі максимальну самостійність і досягти самодостатності. Нічні світила допоможуть Стрільцям зробити все можливе, щоб ви стали сильнішими. Астрологи радять цим жінкам нічого не втрачати в році Тигра, адже втрачене вже ніколи не повернеться. Це стосується не тільки речей, але і стосунків.

Козеріг

Жінкам цього знака астрологи рекомендують не забувати про те, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. У 2022 році Козерогам доведеться багато працювати для того, щоб заробляти повагу, гроші, отримувати любов. Неробство буде коштувати вам щастя, а будь-які витрачені зусилля принесуть свої дивіденди. Зміцнити удачу на початку року допоможе зміна стилю і зовнішності.

Водолій

Водоліям рік Тигра принесе багато фінансової удачі. Також ці дами можуть зустріти на своєму шляху багатого і успішного чоловіка. А тим, хто перебуває у стосунках, вдасться їх поліпшити. Не виключено, що на шляху з'являться і труднощі, токсичні люди. Астрологи втішають, що найголовніші складнощі очікують жінок-Водоліїв лише на початку року. Далі вас чекає яскравий і позитивний період.

Риби

Представниць цього знака Зодіаку чекає динамічне і приємне літо в 2022 році, та й зима з весною видадуться позитивними. В цілому весь рік Тигра буде для вас фінансово і любовно везучим. Астрологи радять Рибам нарешті зайнятися тим, що дуже довго відкладали - рушайте на відпочинок, пошукайте нові захоплення і напрямки розвитку, змініть обстановку.