Гороскоп с 1 по 7 февраля для всех знаков Зодиака: остерегайтесь манипуляторов

Гороскоп на начало февраля говорит о том, что начало месяца станет очень активным и напряженным периодом. Могут рушиться планы, меняться направления и во многом будет виновато воздействие ретроградного Меркурия.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в период с 1 по 7 февраля, и для кого эта неделя станет удачной во всех отношениях. Об этом пишет SlovoFraza.

Овен

Для Овнов в ближайшие дни самой главной опасностью станут люди-манипуляторы, которые принесут немало проблем. Для защиты нужно укрепить свою энергетику и мотивацию. Работать и развиваться на этой неделе желания совершенно не будет, так как Овны забудут, для чего им это нужно. Венера добавит обаяния, поэтому в личной сфере дела будут идти немного лучше, чем в остальных делах.

Телец

Тельцы смогут существенно улучшить свою жизнь в большинстве сфер. В рабочих вопросах стоит применять логику, а вот в личных отношениях лучшим другом станет интуиция. Постарайтесь избежать ломания дров, так как приходить в себя потом придется очень долго. Конец недели посвятите домашним делам, обновите гардероб, побалуйте себя подарками.

Близнецы

Перестаньте перетягивать на себя чужие проблемы и станьте в ближайшие дни умеренными эгоистами, забудьте о том, что происходит в жизни друзей и близких. Дайте им возможность разобраться со своими проблемами самостоятельно и оказывайте помощь только в том случае, если вас попросят. До 3 февраля Меркурий может нарушить планы о поездках, в конце недели можно поискать новые увлечения, уделить время творческой работе и обучению.

Рак

Планеты и звезды помогут Ракам привлечь успех и осуществить все задуманное. Неделя будет продуктивной, но опасной. Необдуманные шаги могут стать причиной коллапса или втянут вас в черную дыру – не оформляйте кредиты, не давайте людям обещания, не используйте хитрости в достижении целей. Последствия будут негативными и непоправимые.

Лев

Тратить деньги на этой неделе не рекомендуется – Меркурий испортит все, что только можно. А вот в любви ожидается благоприятный период. Львы смогут достичь взаимопонимания со своей половиной и найти правильное решение в сложной ситуации. Проявите больше терпения к детям, любимому человеку и родителям. Возможно, кому-то понадобится ваша помощь.

Дева

Неделя станет сложной и Девам грозит потратить впустую много времени и сил. Жизнь терпеливых и позитивных Дев может измениться в лучшую сторону и лучшим оружием в борьбе с негативом станет оптимизм. В работе будет важна последовательность и решительность. А вот в общении с противоположным полом будьте вежливы – одно неверное слово потянет конфликт и утрату доверия.

Весы

На этой неделе важным фактором станет человеческий ресурс, и астрологи советуют Весам держаться поближе у близкими друзьям, делать совместную работу и помнить, что общение с другими людьми очень полезно. Они могут дать отличную идею или протянуть руку помощи. Весам нужно носить одежду белого цвета для привлечения внимания противоположного пола.

Скорпион

Скорпионам стоит сдерживать свою врожденную раздражительность по отношению к другим людям, так как на этой неделе будет много словесных провокаций. Нельзя начинать конфликты, критиковать людей и говорить неприятные вещи, так как это спровоцирует затяжные конфликты и разрушит отношения. Кроме того, это поможет не отпугнуть удачу в финансовой сфере и не нажить себе врагов.

Стрелец

С первых дней февраля запрограммируйте себя на успех, включайтесь в работу и настраивайтесь на позитив. Если отогнать лень и не откладывать на потом важные дела, то можно существенно увеличить свои доходы. В любовной сфере Стрельцов ожидают позитивные изменения и стоит ожидать более существенного внимания со стороны противоположного пола.

Козерог

Начало февраля станет периодом, когда для Козерогов не будет ничего невозможного. Эту энергию стоит направить на созидание – помогать близким, перевести отношения на новый уровень, познакомиться с родителями своей половинки, спланировать свадьбу. Одинокие Козероги имеют шанс встретить важного человека в своей жизни, но нужно будет проявить немного инициативы.

Водолей

Ретроградный Меркурий лишит Водолеев позитивного мышления и нужно будет ежедневно начинать день с программирования себя на добро и любовь к миру. Такое настроение поможет удачно решить все задачи и избавит от сомнений и негатива. Три важных компонента для Водолеев – доброта, хорошее настроение и любовь. В конце недели можно будет немного расслабиться – встретиться со старыми друзьями, побаловать себя развлечениями или вкусненьким.

Рыбы

Дел и хлопот будет так много, что придется для сохранения сил и энергии сказать "стоп" и отдохнуть. Своевременная релаксация станет очень важной, а переутомление может лишить успеха. Уезжать за пределы города или страны сейчас не рекомендуется и успех ждет тех, кто трудится дома. Энергетика дома поможет фрилансерам и работникам умственного труда. На выходных стоит выбрать прогулки, общение с друзьями и в социальных сетях.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали главных счастливчиков в феврале.

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