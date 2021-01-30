Фортуна распахнет объятия: самые главные везунчики февраля по знаку Зодиака

Гороскоп на февраль 2021 (Коллаж РБК-Украина)

Гороскоп на февраль говорит о том, что последний месяц зимы будет благоприятным, но иногда события будут происходить непредсказуемо. Возможны резкие изменения в делах и мелкие проблемы, но они смогут научить чему-то новому.

Известный астролог Павел Глоба назвал главных везунчиков февраля, которым звезды и планеты сулят невероятную удачу во всех делах. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Телец

Звезды сулят Тельцам в феврале благоприятное положение в финансах. Будет возможность сделать крупные покупки. В работе и бизнесе пригодится терпение и выдержка. А вот в любви стоит идти вперед и не оглядываться назад.

Рак

В феврале у Раков начнется период взлетов, приятных изменений и отличного настроения. У них появится сильная энергия, которую нужно будет направить в нужное русло. Удачными станут отпуск или покупка важных вещей. Звезды гарантируют, что все задуманное сложится удачно.

Лев

Львам в феврале звезды и планеты принесут любовную гармонию и полное везение в личных отношениях. Одинокие встретят наконец-то свою половинку, а те, кто уже в отношениях – смогут разрешить все конфликты и разногласия. Пришло время попрощаться с предрассудками, и изъянами, а февраль подарит возможность почувствовать себя важными и нужными.

Козерог

Наступает отличное время для путешествий, командировок, поездок на автомобиле, поезде и полетов на самолете. То, что Козероги любят больше всего – самостоятельность, будет у них в избытке. Венера добавит много сил, энергии, терпение и позитив. В конце месяца Козероги смогут решить проблему, которая давно их терзала.

Напомним, ранее мы писали о том, каким знакам Зодиака в феврале грозят неудачи и потери.

А также рассказывали о том, какие знаки Зодиака в феврале существенно исправят свое материальное положение.