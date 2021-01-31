Гороскоп з 1 по 7 лютого для всіх знаків Зодіаку: остерігайтеся маніпуляторів

Гороскоп на початок лютого говорить про те, що початок місяця стане дуже активним і напруженим періодом. Можуть руйнуватися плани, змінюватися напрямки й багато в чому буде винним вплив ретроградного Меркурія.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в період з 1 по 7 лютого, і для кого цей тиждень стане вдалим у всьому. Про це пише SlovoFraza.

Овен

Для Овнів найближчими днями найголовнішою небезпекою стануть люди-маніпулятори, які принесуть чимало проблем. Для захисту потрібно зміцнити свою енергетику і мотивацію. Працювати та розвиватися на цьому тижні бажання зовсім не буде, оскільки Овни забудуть, для чого їм це потрібно. Венера додасть чарівності, тому в особистій сфері справи будуть йти трохи краще, ніж в інших справах.

Телець

Тельці зможуть істотно поліпшити своє життя в більшості сфер. У робочих питаннях варто застосовувати логіку, а ось в особистих відносинах кращим другом стане інтуїція. Постарайтеся уникнути ламання дров, оскільки приходити до тями потім доведеться дуже довго. Кінець тижня присвятіть домашнім справам, поновіть гардероб, побалуйте себе подарунками.

Близнюки

Перестаньте перебирати на себе чужі проблеми та станьте найближчими днями помірними егоїстами, забудьте про те, що відбувається в житті друзів і близьких. Дайте їм можливість розібратися зі своїми проблемами самостійно і надайте допомогу тільки в тому випадку, якщо вас попросять. До 3 лютого Меркурій може порушити плани про поїздки, в кінці тижня можна пошукати нові захоплення, приділити час творчій роботі та навчанню.

Рак

Планети та зірки допоможуть Ракам привернути успіх і здійснити все задумане. Тиждень буде продуктивним, але небезпечним. Необдумані кроки можуть стати причиною колапсу або втягнутий вас в чорну діру – не оформляйте кредити, не давайте людям обіцянки, не використовуйте хитрощі в досягненні цілей. Наслідки будуть негативними та непоправні.

Лев

Витрачати гроші на цьому тижні не рекомендується – Меркурій зіпсує все, що тільки можна. А ось в коханні очікується сприятливий період. Леви зможуть досягти взаєморозуміння зі своєю половиною і знайти правильне рішення у складній ситуації. Проявіть більше терпіння до дітей, коханої людини та батьків. Можливо, комусь знадобиться ваша допомога.

Діва

Тиждень стане складним і Дівам загрожує витратити даремно багато часу і сил. Життя терплячих і позитивних Дів може змінитися в кращу сторону і кращою зброєю в боротьбі з негативом стане оптимізм. В роботі буде важлива послідовність і рішучість. А от у спілкуванні з протилежною статтю будьте ввічливі – одне невірне слово потягне конфлікт і втрату довіри.

Терези

На цьому тижні важливим фактором стане людський ресурс, і астрологи радять Терезам триматися ближче з близькими друзями, робити спільну роботу і пам'ятати, що спілкування з іншими людьми дуже корисне. Вони можуть дати відмінну ідею або простягнути руку допомоги. Терезам потрібно носити одяг білого кольору для залучення уваги протилежної статі.

Скорпіон

Скорпіонам варто стримувати свою вроджену дратівливість стосовно інших людей, через те, що на цьому тижні буде багато словесних провокацій. Не можна розпочинати конфлікти, критикувати людей і говорити неприємні речі, бо це спровокує затяжні конфлікти та зруйнує стосунки. Крім того, це допоможе не злякати удачу у фінансовій сфері й не нажити собі ворогів.

Стрілець

З перших днів лютого запрограмуйте себе на успіх, включайтеся в роботу і налаштовуйтеся на позитив. Якщо відігнати лінь і не відкладати на потім важливі справи, то можна істотно збільшити свої доходи. В любовній сфері Стрільців очікують позитивні зміни та варто очікувати більш істотної уваги з боку протилежної статі.

Козоріг

Початок лютого стане періодом, коли для Козерогів не буде нічого неможливого. Цю енергію варто спрямувати на творення – допомагати близьким, перевести стосунки на новий рівень, познайомитися з батьками своєї половинки, спланувати весілля. Самотні Козероги мають шанс зустріти важливу людину у своєму житті, але потрібно буде проявити трохи ініціативи.

Водолій

Ретроградний Меркурій позбавить Водоліїв позитивного мислення і потрібно буде щодня починати день з програмування себе на добро і любов до світу. Такий настрій допоможе вдало вирішити всі завдання і позбавить від сумнівів і негативу. Три важливих компоненти для Водоліїв – доброта, гарний настрій і любов. Наприкінці тижня можна буде трохи розслабитися – зустрітися зі старими друзями, побалувати себе розвагами або смачненьким.

Риби

Справ і турбот буде так багато, що доведеться для збереження сил і енергії сказати "стоп" і відпочити. Своєчасна релаксація стане дуже важливою, а перевтома може позбавити успіху. Виїжджати за межі міста або країни зараз не рекомендується й успіх чекає на тих, хто працює вдома. Енергетика вдома допоможе фрілансерам і працівникам розумової праці. На вихідних варто вибрати прогулянки, спілкування з друзями та в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали головних щасливчиків в лютому.

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