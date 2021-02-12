Год Металлического Быка вступил в свои права: как правильно загадать желание

Чем важен день 12 февраля

Как объясняет астролог и нумеролог Дмитрий Довганчук, в дате есть двойки и цифра 10, а это дает шансы на то, что желание будет иметь много энергии для исполнения.

"Она действительно исполняет желания и исполняет желания очень большие. Дата очень энергетическая, так как многие двоек, энергия очень сильно пробивная. Десять — это один и ноль, то есть и начало, и обнуление. Люди наполняются в эту дату энергией благополучной, улучшают здоровье, повышается настроение, повышается реализация достижимых проектов", - отметил специалист.

Он добавил, что в такой день нужно радоваться, передавать энергию, счастье и любовь и не стоит унывать или впадать в депрессию. Сегодня можно подписывать договора или контракты, а вот с финансовыми операциями, особенно большими, нужно повременить.

Как правильно загадать желание 12 февраля

Довганчук также рассказал процедуру загадывания заветного желания и рассказал, что нужно сделать, чтобы оно быстро воплотилось в жизнь.

Нужно поставить перед собой зеркало, зажечь две свечи, перед зеркалом положить визуализацию своего желания – это может быть какая-то картинка. Желание нужно проговаривать в зеркало, глядя на себя. И дать свечам догореть. Этому желанию сегодня будет соответствовать цифра 10, которая является символом сегодняшнего дня. Именно в течение 10 дней это желание должно исполнится. Но загадывать нужно вдумчиво и осторожно.