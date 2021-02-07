Китайский Новый год уже на пороге: когда встречаем и как правильно отпраздновать

Китайский Новый год 2021 (Фото: freepik.com)

Новый год по восточному календарю наступает не 1 января, а намного позже. Четко установленной даты нет и ежегодно она может быть в пределах от 21 января по 21 февраля. Дата зависит о второго новолуния после дня зимнего солнцестояния в декабре.

Год Белого Металлического Быка по китайскому календарю наступит 12 февраля 2021 года в 00:03 и продлится он до 1 февраля 2022 года, и сменит его Черный водяной тигр. Жители Азии, а также многие жители европейских стран готовятся встречать новый жизненный цикл и новый период жизни. В некоторых странах считается, что именно в этот день зима встречается с весной и поэтому этот день называют Праздником весны или Лунный Новый год. Об этом пишет SlovoFraza.

Традиции Китайского Нового года

На востоке Новый год один из самых продолжительных праздников и его будут отмечать не менее 15 дней – с 12 по 27 февраля. По восточному календарю мы вступим не в 2021 год, а в 4719 год.

У китайцев есть собственная легенда, связанная с этим праздником. Они называют новый год "нянь" – это страшное и прожорливое чудовище, которые жило в морской пучине и раз в год, в канун праздника, выходило на сушу и поедало мирное население. Люди боялись Няня и оставляли ему пищу в качестве жертвы, а сами прятались. Но однажды нищий старик спас людей от Няня. Он покрасил дверь в дом красной краской, нарядился в красную одежду, взял фонарь и хлопушки из бамбука и устроил невероятный шум. Это представление так напугало Няня, что он умер. С тех пор главными атрибутами Нового года стали огни, фонари и красный цвет.

В этот день на Востоке собираются все члены семьи за одним праздничным столом. Это очень важная традиция и считается, что в этот день за столом присутствуют духи умерших родственников. На столе обязательно должны быть пельмени, блюда из риса, курицы и бобов.

В первый день нового года принято ходить в гости и приносить с собой мандарины, которые символизируют богатство. Также близким дарят красные конверты с деньгами. В Китае устраивают массовые уличные гуляния, маскарады и парады.

В последний день празднования принято проводить Фестиваль китайских фонарей. Сотни горящих фонариков отправляют в небо, и они озаряют его своим светом.

Что нужно успеть сделать до Нового года

Перед праздником обязательно нужно навести в доме порядок, чтобы привлечь удачу и позитивную энергию. Нужно выбросить все старые, сломанные и ненужные вещи, а то, что еще годится для употребления – раздать малоимущим. Также нужно заранее подготовить подарки для своих близких, а также для друзей, с которыми вы будете сидеть за одним столом в канун праздника. Это может быть памятная вещь или красный конвертик с небольшой суммой денег. Подарки должны быть простыми, но интересными.

Дом можно украсить красными фонариками, считается, что они отгонят злых духов и принесут удачу.

Что нельзя делать в Китайский Новый год

На Востоке свято верят в поговорку "как встретишь год, так его и проведешь" и существует много суеверий и обычаев, которые принято соблюдать.

В первые три дня нового года нельзя делать уборку или мыть голову – удача смоется или выскользнет с мусором.

Нельзя детям позволять плакать, так как плач привлекает неудачу.

Нельзя брать в долг или оформлять кредиты

Женщинам можно в эти дни покупать себе красное белье – оно приносит удачу, счастье и любовь.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в 2021 году наступит Масленица и как ее принято отмечать.

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