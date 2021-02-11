Новолуние в Водолее подарит редкий шанс: как привлечь удачу каждому знаку Зодиака

Новолуние произойдет 11 февраля в 21:06 в знаке зодиака Водолей, и астрологи говорят - период не очень благоприятный. Ведь это событие пересекается с ретроградным Меркурием, который изменит свое движение 21 февраля. Тем не менее, новолуние в Водолее может подарить каждому из знаков Зодиака уникальный шанс на успех. Астрологи рассказали всем представителям зодиакального круга, как добиться успеха и воспользоваться редким шансом.

Овен

Главным секретом успеха Овна является его максимальная активность. В этот день нельзя ничего откладывать на потом. Новолуние не простит вам бездействия и лени.

Телец

Тельцам астрологи советуют быть внимательнее к деталям. Это значительно приблизит вас к выполнению поставленных ранее задач. Также вам не стоит менять свои приоритеты и расписание.

Близнецы

Близнецам следует забыть про слово "хочу", а вместо этого вспомнить о своих возможностях, умениях и талантах, чтобы умело воспользоваться ими. Еще один полезный совет - полагайтесь на факты, а не на домыслы.

Рак

Секрет успеха Раков - в их отзывчивости. Нужно помогать окружающим, и тогда они помогут вам в ответ. Это должны быть не пустые обещания, а настоящие попытки оказать поддержку.

Лев

Львам нужно не бояться принимать спонтанные решения. Ничего плохого в этом нет, если это вынужденная мера. Астрологи советуют Льву действовать и не бояться рисковать.

Дева

Девам нельзя отклоняться от стандартного распорядка дня. Главный секрет успеха - делать все то, что вы привыкли. А вот искать обходные пути или идти на хитрости - не самая лучшая идея.

Весы

Основу вашего успеха будет составлять экономия времени, но не денег. Цените каждую минуту. Вам также помогут тактичность и сдержанность, умение не впадать в крайности.

Скорпион

Вас может посетить целый ворох дурных мыслей. Борьба с негативным мышлением принесет свои плоды. Эксперты советуют избегать самокритики и постараться расслабиться.

Стрелец

Секрет успеха для вас - внесение разнообразия в свой досуг. Займитесь после работы чем-то необычным. Это поможет забыть о невзгодах и проблемах данного дня, переключиться на что-то приятное.

Козерог

Козерогам стоит сыграть непривычную для себя роль. Сегодня астрологи советуют им без зазрения совести идти на хитрости ради достижения целей. Необходимо проявлять расчетливость, но без лицемерия и обмана.

Водолей

Секрет успеха для Водолеев - прощение прошлых обид. Нужно дать зажить старым ранам, сменить направление своего движения. Не исключено, что сегодня вернутся старые проблемы, о которых Водолеи хотели бы забыть.

Рыбы

Секрет вашего успеха в хладнокровии. Если в дверь постучатся проблемы, решить их поможет интуиция. Астрологи сообщают, что представителям этого Знака стоит переходить в наступление.