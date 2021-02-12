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Год Металлического Быка вступил в свои права: как правильно загадать желание

Новина українською → Пятница 12 февраля 2021 15:10
Год Металлического Быка вступил в свои права: как правильно загадать желание Желание, которое будет загадано 12 февраля, обязательно сбудется (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Год Белого Металлического Быка наконец-то вступил в свои права по восточному календарю. А это значит, что новый год начался именно сегодня, 12 февраля. Эта дата особенная, так как она еще и зеркальная, что усиливает силу любого загаданного желания.

О том, как правильно загадать желание в первый день Нового года по восточному календарю, рассказали в материале ТСН.

Чем важен день 12 февраля

Как объясняет астролог и нумеролог Дмитрий Довганчук, в дате есть двойки и цифра 10, а это дает шансы на то, что желание будет иметь много энергии для исполнения.

"Она действительно исполняет желания и исполняет желания очень большие. Дата очень энергетическая, так как многие двоек, энергия очень сильно пробивная. Десять — это один и ноль, то есть и начало, и обнуление. Люди наполняются в эту дату энергией благополучной, улучшают здоровье, повышается настроение, повышается реализация достижимых проектов", - отметил специалист.

Он добавил, что в такой день нужно радоваться, передавать энергию, счастье и любовь и не стоит унывать или впадать в депрессию. Сегодня можно подписывать договора или контракты, а вот с финансовыми операциями, особенно большими, нужно повременить.

Как правильно загадать желание 12 февраля

Довганчук также рассказал процедуру загадывания заветного желания и рассказал, что нужно сделать, чтобы оно быстро воплотилось в жизнь.

Нужно поставить перед собой зеркало, зажечь две свечи, перед зеркалом положить визуализацию своего желания – это может быть какая-то картинка. Желание нужно проговаривать в зеркало, глядя на себя. И дать свечам догореть. Этому желанию сегодня будет соответствовать цифра 10, которая является символом сегодняшнего дня. Именно в течение 10 дней это желание должно исполнится. Но загадывать нужно вдумчиво и осторожно.

Напомним, ранее мы писали о том, какие существуют традиции празднования Китайского Нового года.

А также рассказывали о том, что астрологи сообщили, как привлечь удачу каждому знаку Зодиака в новолуние.

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