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Рік Металевого Бика вступив у свої права: як правильно загадати бажання

Новость на русском → П'ятниця 12 лютого 2021 15:10
Рік Металевого Бика вступив у свої права: як правильно загадати бажання Бажання, яке буде загадано 12 лютого, обов'язково збудеться (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Рік Білого Металевого Бика нарешті вступив у свої права за східним календарем. А це означає, що новий рік розпочався саме сьогодні, 12 лютого. Ця дата особлива, оскільки вона ще й дзеркальна, що підсилює силу будь-якого загаданого бажання.

Про те, як правильно загадати бажання в перший день Нового року за східним календарем, розповіли в матеріалі ТСН.

Чим важливий день 12 лютого

Як пояснює астролог і нумеролог Дмитро Довганчук, у датою є двійки та цифра 10, а це дає шанси на те, що бажання буде мати багато енергії для виконання.

"Вона дійсно виконує бажання і виконує бажання дуже великі. Дата дуже енергетична, оскільки багато двійок, енергія дуже сильно пробивна. Десять — це один і нуль, тобто і початок, і обнулення. Люди наповнюються у цю дату енергією щасливою, покращують здоров'я, підвищується настрій, підвищується реалізація досяжних проєктів", - зазначив фахівець.

Він додав, що в такий день потрібно радіти, передавати енергію, щастя і любов, і не варто сумувати або впадати в депресію. Сьогодні можна підписувати договори або контракти, а от з фінансовими операціями, особливо великими, треба почекати.

Як правильно загадати бажання 12 лютого

Довганчук також розповів процедуру загадування заповітного бажання та розповів, що потрібно зробити, щоб воно швидко втілилося в життя.

Треба поставити перед собою дзеркало, запалити дві свічки, перед дзеркалом покласти візуалізацію свого бажання – це може бути якась картинка. Бажання треба промовляти в дзеркало, дивлячись на себе. І дати свічкам догоріти. Цьому бажанню сьогодні буде відповідати цифра 10, що є символом сьогоднішнього дня. Саме протягом 10 днів це бажання повинно виповниться. Але загадувати потрібно розважливо та обережно.

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