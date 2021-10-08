Глоба рассказал, какие знаки Зодиака ждет поворотный час

Овен

Овнам 8 октября рекомендуется больше раскрыться и быть искреннее при общении с избранницей/избранником. Если не скрывать то, что вызывает у вас беспокойство и заботит, вместе сообща будет легче решить наболевшие вопросы.

Телец

Для Тельцов этот день может стать в определенной степени поворотным, когда плохие жизненные моменты отойдут назад. Звезды сулят начало более удачного периода, когда наконец удастся осуществить намеченные планы и достичь целей.

Близнецы

Близнецов дата не станет располагать к активной деятельности, но будет хорошим временем для отдыха и расслабления. Астролог рекомендует проведение разнообразных практик и медитаций.

Рак

Для Раков в пятницу, 8 октября, лучше не начинать новые дела и проекты. Уместнее будет в эту дату завершить все вопросы, которыми вы уже занимались.

Лев

Львам в этот день будет лучше не заниматься "шапкозакидательством" и не давать обещания, выполнить которые будет совсем не просто. Астролог советует сделать 8 октября то, что будет действительно вам по плечу.

Дева

Девам в пятницу, 8 октября, звезды будут благоволить в шопинге, причем преимущественно это касается именно покупки техники. А вот вечернее время рекомендуется провести вместе с родными и близкими.

Весы

Для Весов этот последний будний день может стать непростым на работе - следует быть более внимательными, чтобы не наделать ошибок. Высока вероятность, что в пятницу появятся неожиданные серьезные поручения от руководства.

Скорпион

Для Скорпионов дата 8 октября может стать очень удачной в финансовом плане - день способен подготовить внезапный сюрприз и неожиданный успех.

Стрелец

Стрельцов сегодня может ожидать довольно сумбурный день, когда навалится сразу много важных дел. Также астролог рекомендует избегать в эту дату конфликтов с коллегами и знакомыми, даже если будет казаться, что вас провоцируют.

Козерог

Козерогам в дату 8 октября не стоит браться за сомнительные дела и заниматься вопросами, в которых вы "плаваете". Сконцентрируйтесь только на тех задачах, выполнение которых доставляет вам удовольствие.

Водолей

Для Водолеев пятница, 8 октября, не станет идеальной датой для проведения деловых переговоров и важных встреч. Астролог советует по возможности перенести их на другой день.

Рыбы

Рыбам дата сулит благосклонность Вселенной практически во всех сферах деятельности, и чувство, что настал ваш звездный час. Вдохновение и приподнятое настроение позволит выполнить немало запланированных дел и получить результат, которым вы останетесь довольны.