Глоба розповів, які знаки Зодіаку чекає поворотна мить

Овен

Овнам 8 жовтня рекомендується більше розкритися і бути щирішими при спілкуванні з обраницею/обранцем. Якщо не приховувати те, що викликає у вас занепокоєння і турбує, разом спільно буде легше розв'язати наболілі питання.

Телець

Для Тельців цей день може стати певною мірою поворотним, коли погані життєві моменти відійдуть назад. Зірки обіцяють початок більш вдалого періоду, коли нарешті вдасться здійснити намічені плани та досягти цілей.

Близнюки

Близнюків дата не стане підбурювати до активної діяльності, проте буде хорошим часом для відпочинку і розслаблення. Астролог рекомендує проведення різноманітних практик і медитацій.

Рак

Для Раків у п'ятницю, 8 жовтня, краще не починати нові справи і проекти. Доречніше буде в цю дату завершити всі питання, якими ви вже займалися.

Лев

Левам в цей день буде краще не займатися "шапкозакидацтвом" і не давати обіцянки, виконати які буде зовсім не просто. Астролог радить зробити 8 жовтня те, що буде дійсно вам по плечу.

Діва

Дівам в п'ятницю, 8 жовтня, зірки будуть благоволити в шопінгу, причому переважно це стосується саме покупки техніки. А ось вечірній час рекомендується провести разом з рідними і близькими.

Терези

Для Терезів цей останній будній день може стати непростим на роботі - слід бути більш уважними, щоб не наробити помилок. Висока ймовірність, що в п'ятницю з'являться несподівані серйозні доручення від керівництва.

Скорпіон

Для Скорпіонів дата 8 жовтня може стати дуже вдалою у фінансовому плані - день здатний підготувати раптовий сюрприз і несподіваний успіх.

Стрілець

Стрільців сьогодні може очікувати досить сумбурний день, коли навалиться відразу багато важливих справ. Також астролог рекомендує уникати в цю дату конфліктів з колегами і знайомими, навіть якщо буде здаватися, що вас провокують.

Козеріг

Козерогам в дату 8 жовтня не варто братися за сумнівні справи і займатися питаннями, в яких ви "плаваєте". Сконцентруйтеся тільки на тих завданнях, виконання яких приносить вам задоволення.

Водолій

Для Водоліїв п'ятниця, 8 жовтня, не стане ідеальною датою для проведення ділових переговорів і важливих зустрічей. Астролог радить по можливості перенести їх на інший день.

Риби

Рибам дата обіцяє прихильність Всесвіту практично у всіх сферах діяльності, і відчуття, що настав ваш зоряний час. Натхнення і піднесений настрій дозволить виконати чимало запланованих справ і отримати результат, яким ви залишитеся задоволені.