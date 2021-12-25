Глоба предрек трем знакам Зодиака грандиозные перемены в январе 2022

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Павел Глоба говорит, что Близнецы-одиночки с самого начала года окунутся в вальс новых знакомств. При этом вам может показаться, что завязавшийся роман, это раз и навсегда. Астролог советует слушать интуицию, и конечно же свое сердце.

Дева (23 августа - 22 сентября)

В начале года вам следует задуматься над сменой имиджа. Новая прическа, гардероб - дадут вам стимул, вдохновение и даже могут положительно отразиться на вашей репутации. Ваша уверенность будет обескураживать окружающих, что приведет к успехам не только в карьере, но и в сфере амурной.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Астролог говорит, что январь 2022 подарит Весам много новых интересов, увлечений, хобби. Благодаря чему вас ждут приятные знакомства и в перспективе увеличение дохода. Чтобы не сбиться с тропы саморазвития, не стоит позволять себе много излишеств в работе, пище, алкоголе.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Январь 2022 года - благоприятное время для достижения успехов на работе и в бизнесе. Вы будете ненасытными в профессиональной сфере. И все это не в ущерб личной жизни - ваш партнер будет счастлив и любим. Чтобы не лишиться благосклонности звезд, не стоит быть мелочными.