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Глоба назвав знаки Зодіаку, в життя яких вже скоро увірвуться важливі зміни

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Вівторок 13 липня 2021 06:03
Глоба назвав знаки Зодіаку, в життя яких вже скоро увірвуться важливі зміни Фото: Гороскоп на липень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2021 прогнозує трьом знакам Зодіаку важливі зміни, які відбудуться в їхньому житті вже на цьому тижні. Відомий астролог Павло Глоба закликає людей, народжених під цими сузір'ями, починати діяти, щоб домогтися висот, виправити минулі помилки і навчитися чомусь новому.

Про це пише slovofraza.

Телець

Для Тельця настає дуже яскравий час, коли ви зможете виправити помилки минулого і впустити в життя зміни. Павло Глоба радить тримати в секреті подробиці особистого життя, щоб не нажити недоброзичливців і заздрісників. На роботі - відмінний час для поїздок і відряджень.

Рак

Раки на цьому тижні будуть на гребені хвилі, але тільки якщо будуть проявляти ініціативу і знайдуть мотивацію. Це дуже важливо для роботи, бізнесу, кохання та інших аспектів. Павло Глоба вважає, що в особистому житті Раків може початися незвичайний період: вам може здаватися, ніби щось подібне з вами вже було, і вас переслідує почуття дежавю.

Терези

Терези зможуть змінити своє життя на цьому тижні. І хоча на роботі можливі деякі проблеми і нові завдання від керівництва, це стане для вас шансом навчитися новому і набратися досвіду. Крім того, у вас можуть зав'язатися любовні відносини на цьому тижні, які можуть стати перспективними. Головне - не квапте події.

Раніше астролог Аріна Артуровна попередила про особливий період, який очікується в середині липня і принесе нам чимало проблем і труднощів.

Також Павло Глоба розповів про знаки Зодіаку, яким сильно пощастить з грошима в серпні.

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