Глоба назвал знака Зодиака-счастливчики, которых в декабре 2021 ждет "белая полоса"

Телец

Астролог уверен, что представителей знака Зодиака в декабре ждет много интересных событий, которые могут привести к кардинальным переменам в жизни.

Правильно спланированные дела могут стать фундаментом для будущего успеха, подтвердив пословицу "один месяц целый год кормит". Чем больше вы сделаете сейчас, тем успешнее станет для вас следующий год, считает Павел Глоба.

Звезды и планеты улучшат вашу память, повысят внимательность, а также укажут путь к любовным победам.

Стрелец

В декабре звезды и планеты будут способствовать позитивным переменам в жизни Стрельцов.

При этом важно помнить, что ночные светила будут поощрять излишества, а не умеренность. Это актуально в первую очередь для любовной сферы, которая потребует от вас много времени и внимания.

Завершите этот год, решив старые задачи и дела, и в следующем вас ждет успех.

Водолей

Астролог уверен, что декабрьские звезды и планеты помогут вас сделать свою жизнь ярче и приятнее.

Проанализируйте свои недавние действия, чтобы понять, почему они оказались в текущем положении, сделайте правильные выводы и настройтесь на успех.

Павел Глоба рекомендует вам оставаться в гуще событий, чтобы общаться с новыми людьми, быть на одной волне с окружающими.