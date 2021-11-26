Глоба назвав знака Зодіаку-щасливчики, яких у грудні 2021 чекає "біла смуга"

Телець

Астролог впевнений, що представників знака Зодіаку в грудні чекає багато цікавих подій, які можуть привести до кардинальних змін в житті.

Правильно сплановані справи можуть стати фундаментом для майбутнього успіху, підтвердивши прислів'я "один місяць цілий рік годує". Чим більше ви зробите зараз, тим успішніше стане для вас наступний рік, вважає Павло Глоба.

Зірки і планети поліпшать вашу пам'ять, підвищать уважність, а також вкажуть шлях до любовних перемог.

Стрілець

У грудні зірки і планети сприятимуть позитивним змінам у житті Стрільців.

При цьому важливо пам'ятати, що нічні світила будуть заохочувати надмірності, а не помірність. Це актуально в першу чергу для любовної сфери, яка зажадає від вас багато часу і уваги.

Завершіть цей рік, вирішивши старі завдання і справи, і в наступному вас чекає успіх.

Водолій

Астролог впевнений, що грудневі зірки і планети допоможуть вас зробити своє життя яскравішим і приємнішим.

Проаналізуйте свої недавні дії, щоб зрозуміти, чому вони опинилися в поточному положенні, зробіть правильні висновки і налаштуйтеся на успіх.

Павло Глоба рекомендує вам залишатися в гущі подій, щоб спілкуватися з новими людьми, бути на одній хвилі з оточуючими.